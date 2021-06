Rosyjski sąd uznał struktury Nawalnego za "organizacje ekstremistyczne"

fot. Ringo Chiu / / Reuters

Moskiewski Sąd Miejski uznał w środę struktury opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - m.in. Fundację Walki z Korupcją (FBK) i sztaby Nawalnego zakładane w regionach Rosji - za organizacje ekstremistyczne. O decyzji poinformowały służby prasowe sądu.

Decyzja dotyczy także powiązanej z Nawalnym Fundacji Ochrony Praw Obywateli (FZPG). Nawalny utworzył tę fundację w lipcu 2020 roku.

O uznanie struktur Nawalnego za organizacje ekstremistyczne zwróciła się prokuratura Moskwy. Twierdziła ona, że współpracownicy aresztowanego opozycjonisty chcą "stworzyć warunki do zmiany podstaw porządku konstytucyjnego, w tym wykorzystać scenariusz +kolorowej rewolucji+".

Decyzja sądu oznacza, że struktury Nawalnego mają zakaz rozpowszechniania wszelkich informacji, dokonywania operacji finansowych, organizowania zgromadzeń i uczestniczenia w wyborach. Decyzja o zakazie ich działalności wchodzi w życie natychmiast. Niemniej, sztaby Nawalnego już wcześniej, w kwietniu br. zakończyły działalność.

Po decyzji sądu na Twitterze Nawalnego ukazał się komentarz: "dziś w nocy sąd w Moskwie uznał Fundację Walki z Korupcją (FBK) i sieć sztabów Nawalnego za organizacje ekstremistyczne. Ale co to za różnica, jak się nazywamy? Nie zrezygnujemy z naszych celów. A wy zostańcie z nami". Dalej dodano link prowadzący na konto Nawalnego w Instagramie, na którym również widnieje komentarz do decyzji sądu: "Kiedy korupcja jest podstawą władzy państwowej, walczący z korupcją są ekstremistami".

FBK została uznana przez władze Rosji w październiku 2019 roku za organizację pozarządową "pełniącą funkcję zagranicznego agenta". Nawalny później zapowiedział zamknięcie fundacji, a w lipcu 2020 roku powołał nową strukturę - Fundację Ochrony Praw Obywateli. Kilka miesięcy później również i ją władze uznały za "zagranicznego agenta".

FBK działała od 2011 roku i łączyła kilka wcześniejszych projektów Nawalnego, które koncentrowały się na nagłaśnianiu korupcji wśród przedstawicieli władz Rosji. Materiały, w których Nawalny nagłaśniał olbrzymi luksus, w jakim żyje w Rosji wielu wysokiej rangi urzędników – na przykład szef Funduszu Emerytalnego - przyciągnęły uwagę milionów internautów. Bohaterami materiałów śledczych FBK byli też szefowie największych koncernów państwowych. Nawalny zarzucał im, że przynoszące ogromny dochód stanowiska uzyskali dzięki dawnej zażyłości z prezydentem Władimirem Putinem.

Po próbie otrucia Nawalnego w sierpniu 2020 roku, jego powrocie do Rosji i uwięzieniu, FBK opublikowała materiały wymierzone bezpośrednio w Putina. Był to film o "pałacu Putina", którym - według współpracowników Nawalnego - jest ogromna luksusowa posiadłość na południu Rosji, koło Gelendżyka nad Morzem Czarnym.

W ostatnich tygodniach, gdy trwało postępowanie przeciw FBK, parlament Rosji uchwalił ustawę zakazującą udziału w wyborach wszelkiego szczebla osobom powiązanym z działalnością organizacji ekstremistycznych bądź terrorystycznych. Nowe prawo uznawane jest za wymierzone przeciwko zwolennikom Nawalnego. Współpracownicy opozycjonisty oceniali, że dotknie ono osoby, które przekazywały organizacjom Nawalnego datki finansowe i że może chodzić o nawet 200 tysięcy osób.

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone potępiły w środę wyrok rosyjskiego sądu o uznaniu organizacji powiązanych z rosyjskim opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym za "ekstremistyczne".

"Potępiamy dzisiejsze przewrotne orzeczenie, że struktury Nawalnego są organizacją ekstremistyczną. Jest to atak na tych, którzy sprzeciwiają się korupcji na rzecz otwartego społeczeństwa. Jest to świadoma próba skutecznego zakazania działalności prawdziwej opozycji politycznej w Rosji" - oświadczył minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab na Twitterze.

Podobne stanowisko przekazał amerykański Departament Stanu, który także potępił decyzję rosyjskiego sądu o uznaniu trzech organizacji powiązanych z Nawalnym za ekstremistyczne. "Dzięki tej akcji Rosja skutecznie skryminalizowała jeden z niewielu pozostałych niezależnych ruchów politycznych w kraju" - oświadczył rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

"Ta decyzja naraża pracowników, wolontariuszy i tysiące zwolenników Nawalnego w całej Rosji na ryzyko ścigania karnego i więzienia za korzystanie z podstawowych praw człowieka, gwarantowanych przez rosyjską konstytucję" - dodał Price.

