Rosyjski oligarcha zaskarżył w sądzie decyzję o zajęciu jego jachtu

/ Reuters

Rosyjski oligarcha Aleksiej Mordaszow zaskarżył we włoskim Sądzie Administracyjnym decyzję Gwardii Finansowej o zajęciu jego luksusowego jachtu "Lady M", który stoi w porcie Imperia w Ligurii na północy. Ansa, która podała w środę tę informację, zauważa, że to pierwsze odwołanie złożone we Włoszech od decyzji o zamrożeniu majątku oligarchów objętych sankcjami UE.

Prawie 65-metrowy jacht, należący do jednego z najbogatszych obywateli rosyjskich, został opieczętowany przez Gwardię Finansową 4 marca i był to pierwszy taki krok we Włoszech po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.

Skargę w imieniu Mordaszowa złożono w Sądzie Administracyjnym regionu Lacjum w Rzymie.

Do tej pory we Włoszech przejęto nieruchomości i inne dobra oligarchów o łącznej wartości około 1 miliarda euro.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

sw/ tebe/