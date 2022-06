Rosyjski okręt wojenny dwukrotnie naruszył duńskie terytorium na Bałtyku

Państwa członkowskie UE zatwierdziły polski Krajowy Plan Odbudowy

Zatwierdzenie polskiego KPO to bardzo dobra wiadomość - powiedziała w piątek dziennikarzom w Luksemburgu minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dodała, że środki popłyną do Polski wtedy, gdy zostanie złożony pierwszy wiosek o płatności, co planowane jest w drugiej połowie 2022 r.