Rosyjski biznesmen z listy "Forbesa" zmarł na COVID-19. Bliscy chcą dochodzenia

Najcenniejsze marki świata zyskały w ciągu roku na wartości średnio o 42 proc. [Ranking Kantar BrandZ]

Łączna wartość najcenniejszych marek sięgnęła 7,1 biliona dolarów, co stanowi równowartość połączonego PKB Francji i Niemiec - poinformowała firma badawcza Kantar. Zaznaczono, że w ciągu roku zyskały one na wartości średnio o ok. 42 proc.