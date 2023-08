Rosyjski Komitet Śledczy potwierdził, że szef Grupy Wagnera Prigożyn zginął w katastrofie lotniczej

SZWAJCARIA Pokonali jedną z najtrudniejszych tras wspinaczkowych, by ukraść ok. 500 franków Złodzieje w Szwajcarii pokonali jedną z najtrudniejszych tras wspinaczkowych w kraju, wspięli się na wysokość 2350 m i przeszli wąwozami po wąskich stalowych linach – a wszystko po to, by okraść skrzynkę na datki - poinformowała w niedzielę BBC.