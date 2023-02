Rosyjska ruletka bankierów centralnych. "Zdania ekspertów są podzielone" - odcinek 6

W szóstym odcinku nowego programu Bankier.pl "Zdania ekspertów są podzielone" rozmawiamy o polityce pieniężnej najważniejszych banków centralnych świata.

Rynek nie uwierzył w jastrzębi przekaz szefa Fedu - Jerome Powella. Ilu podwyżek stóp oczekuje się w Stanach Zjednoczonych? Kiedy możemy doczekać się obniżek stóp w największej gospodarce świata? "Gra w cykora" trwa dalej. Stopy procentowe podniósł również Europejski Bank Centralny, który zignorował dwucyfrową inflację w strefie euro, a teraz "goni" z podwyżkami stóp. Bank Anglii także dołączył do tego grona i również podniósł stopy.

Jednak podwyżki te na nikim nie robią już wrażenia. Rynki są przekonane, że to już koniec cyklu podwyżek stóp. A i wśród bankierów centralnych konsensus co do dalszych podwyżek powoli się załamuje. Czy rynek ma rację? Jak zwykle czas pokaże.

"Zdania ekspertów są podzielone" to nowy program Bankier.pl, w którym Krzysztof Kolany i Maciej Kalwasiński omawiają najważniejsze bieżące wydarzenia gospodarcze w Polsce i na świecie. Czym żyją rynki? Jaki wpływ na nasze portfele mają trendy i procesy makro? W pierwszym odcinku dyskutowaliśmy o prognozach makroekonomicznych na 2023 r., w drugim o bieżącej sytuacji na rynkach finansowych i perspektywach na nowy rok, w trzecim zastanawialiśmy się, czy Chińczycy wywrócą dezinflacyjny stolik, w czwartym - czy nadszedł czas rynków wschodzących, a w piątym - o kondycji polskiej gospodarki.

Na kolejny odcinek zapraszamy we wtorek 14 lutego.

Krzysztof Kolany i Maciej Kalwasiński