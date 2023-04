Rosyjska linia lotnicza Aerofłot serwisuje samoloty w Iranie. To jedyne wyjście przez sankcje

fot. Kirill Kukhmar / / TASS

Rosyjski Airbus z linii lotniczych Aerfłot został wysłany do Teheranu już na początku kwietnia - poinformowało Radio Swoboda. Ze względu na obowiązujące sankcje, rosyjskie linie lotnicze mają związane ręce.

Prace remontowe zostaną przeprowadzone przez specjalistów irańskiego przewoźnika Mahan Air. Przedstawiciele Aerofłotu przekonują, że jest to "wysokiej jakości" operator lotniczy, który "posiada niezbędne zaplecze materialne, certyfikaty i ogromne doświadczenie". Wcześniej rosyjska linia zwracała się w sprawie naprawy swoich maszyn do zarejestrowanej w Hongkongu firmy HAECO - czytamy na portalu Radia Swoboda.

Jak dodano, na początku kwietnia Aerofłot dysponował 178 samolotami Airbus i Boeing.

Pod koniec lutego 2022 roku w konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę m.in. Stany Zjednoczone i kraje UE wprowadziły ograniczenia wobec rosyjskich linii lotniczych. Dotyczyły one m.in. wykonywania połączeń do państw zachodnich. UE zakazała też eksportu do Rosji towarów i technologii stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Pod koniec grudnia ubiegłego roku władze w Moskwie zalegalizowały tzw. "kanibalizację" samolotów, czyli wymontowywanie części z jednych maszyn w celu naprawy innych. Zezwolono też na wykorzystywanie nieoryginalnych komponentów w samolotach obcej produkcji, które pozostają w Rosji.

szm/ mms/