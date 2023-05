Rosyjscy szpiedzy w Niemczech. Bundestag chce się przed nimi chronić

Ambasada Rosji w Berlinie to nie tylko siedziba dyplomatów, ale i szpiegów - uważa niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji. Bundestag chce więc lepiej chronić swoje pobliskie biura. Pomóc ma specjalna folia, ale także bardzo praktyczne wskazówki dla posłów - pisze portal RND.

fot. Kacper Pempel / / Reuters

"Odległości w berlińskiej dzielnicy rządowej są niewielkie. Bundestag i ministerstwa oraz ambasady zagraniczne znajdują się blisko siebie. W najlepszym wypadku służy to przyjaznym stosunkom między Niemcami i innymi państwami, a w najgorszym stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa" - czytamy w artykule.

Odpowiedzialny za kontrwywiad Urząd Ochrony Konstytucji podejrzewa, że z budynku rosyjskiej ambasady "dochodzi do podglądania i podsłuchiwania".

Ambasada Rosji mieści się przy Unter den Linden, a bezpośrednio obok i po przeciwnej stronie tej ulicy znajdują się biurowce Bundestagu. Biura parlamentu Niemiec mają być teraz lepiej chronione przed rosyjskim szpiegostwem.

Potwierdziła to portalowi RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) pełnomocnik ds. bezpieczeństwa grupy parlamentarnej SPD Gabriele Katzmarek.

"Ochrona przed szpiegostwem jest problemem od jakiegoś czasu, a sytuacja pogorszyła się od czasu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Dlatego na oknach budynku naprzeciwko ambasady Rosji montowana jest folia ochronna" - powiedziała Katzmarek. "Folie służą temu, by to, co się mówi, nie było słyszalne z zewnątrz" - dodała.

Posłowie mogą się też chronić za pomocą prostych wskazówek. Funkcjonariusze Urzędu Ochrony Konstytucji odwiedzili posła Zielonych Erharda Grundla w jego gabinecie w Otto-Wels-Haus, o czym niedawno poinformował on w programie telewizji ARD. Doradzono mu obrócenie biurka tak, aby z okna nie było widać ekranu komputera, miał też używać myszy przewodowej zamiast bezprzewodowej, a żaluzje też są "środkiem obrony przed szpiegostwem".

Również Katzmarek zaapelowała w rozmowie z RND do posłów: "Każdy powinien być ostrożny. Telefonowanie tuż przed rosyjską ambasadą może nie być rozsądne".

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

bml/ ap/