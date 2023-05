Rosyjscy oligarchowie sfinansują odbudowę Ukrainy. Pierwsze decyzje USA

OPINIA Rosja przestawiła gospodarkę na tory wojenne i szykuje się do długiej wojny Rosja przestawiła całą gospodarkę na tory wojenne i przygotowuje się do długotrwałej wojny – ocenił w wywiadzie dla agencji Ukrinform ukraiński analityk Wałentyn Badrak. Umożliwiły to m.in. ograniczone zachodnie sankcje - dodaje.