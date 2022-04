Rosyjscy dziennikarze śledczy: rakietę, która upadła pod Biełgorodem, wystrzelono z terytorium Rosji

Dziennikarze śledczy z Central Intelligence Team twierdzą, że rakieta, która w piątek trafiła w pole pod rosyjskim miastem Biełgorod, została wystrzelona z terytorium Rosji. Analitycy zbadali dostępne źródła, zlokalizowali miejsce trafienia, ustalili typ pocisku i kierunek, z którego został wystrzelony.

Z ustaleń CIT wynika, że rakieta, która upadła w okolicach wsi Nikolskoje pod Biełgorodem, nie mogła być wystrzelona z terytorium Ukrainy, o czym świadczy dostępne w internecie nagranie, a także że najprawdopodobniej była to rakieta manewrująca, której nie posiadają siły ukraińskie.

„Udało nam się zlokalizować miejsce, z którego dokonano nagrania. Okazało się, że kamera samochodowa nagrywała w kierunku południowo-wschodnim, a rakieta przylatuje z lewej strony, czyli ze wschodu lub z północnego wschodu, a więc – z terytorium Rosji” – podano w analizie CIT.

Yesterday, after the attack on a fuel storage facility in Belgorod, Russia, local media reported that an allegedly Ukrainian missile struck south of the city.



We geolocated a video of the incident and can confirm the missile came from the north-east (i.e. Russian territory). pic.twitter.com/zvJfrLrM5j