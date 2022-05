Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów IT, rosną też zarobki

Badanie: połowa kobiet pracujących w IT zarabia od 3,1 do 7 tys. zł netto

Połowa kobiet pracujących w IT zarabia w granicach 3,1-7 tys. zł netto, ale prawie co piąta chciałaby zarabiać więcej - wynika z badania portalu No Fluff Jobs. Najczęściej panie podejmują pracę w IT po przebranżowieniu, motywowane wyższymi zarobkami i możliwością rozwoju.