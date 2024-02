Rośnie zainteresowanie włączaniem osób z niepełnosprawnościami do rynku pracy, pracodawcom wciąż jeszcze brakuje świadomości na temat potrzeb takich osób – powiedziała PAP prezes Fundacji TAKpełnosprawni Agata Robińska.

fot. Firma V / / Shutterstock

Organizacja właśnie rozpoczęła drugą edycję unikatowego na polskim rynku badania poświęconego aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Agata Robińska powiedziała PAP, że bardzo często potrzeby, jakie mają osoby z niepełnosprawnościami, są minimalne, symboliczne, niskokosztowe, za to w znakomity sposób usprawniają środowisko pracy takich osób.

"Osoby z niepełnosprawnościami nie zawsze potrzebują budowy podjazdu dla wózka, likwidacji barier architektonicznych, przebudowy obiektu, w którym będą pracować. Czasem wystarczy bardziej elastyczny czas pracy, praca zdalna, na część etatu lub dłuższy czas wdrożenia" – powiedziała PAP Robińska.

Wyjaśniła, że zgodnie z konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych racjonalne usprawnienia oznaczają wszelkie zmiany w pracy lub w środowisku pracy, które są niezbędne, aby umożliwić osobie z niepełnosprawnością wykonywanie swoich obowiązków i czynienie postępów w pracy, a także udział w szkoleniach.

"Racjonalne usprawnienia przysługują każdemu pracownikowi z niepełnosprawnością, jednak każdorazowo warto, aby pracownik osobiście zgłosił je swojemu pracodawcy. Prawo do nich obejmuje wszystkie czynności związane z pracą objęte prawem UE, począwszy od procesu ubiegania się o zatrudnienie, a skończywszy na rozwiązaniu umowy o pracę" – przekazała prezes fundacji.

Agata Robińska podkreśliła, że w Polsce można zaobserwować rosnące zainteresowanie włączaniem osób z niepełnosprawnościami do rynku pracy.

„Obserwujemy to po liczbie firm, często korporacji, które zgłaszają się do nas z prośbą o wsparcie w zatrudnianiu i budowaniu kultury otwartej na różnorodność pod kątem sprawności. Te firmy podchodzą do tematu strategicznie, szkolą kadrę zarządzającą, budują kulturę otwartości na co dzień oraz zapewniają osobom z niepełnosprawnością dostosowania. Tym firmom zależy przede wszystkim na pracownikach z kwalifikacjami – z niepełnosprawnością lub bez" - zaznaczyła.

Zauważyła też, że pracodawców mogących potencjalnie zatrudniać u siebie osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest dużo więcej, często jednak nie mają oni świadomości, z czym wiąże się taka decyzja, jakie mogą być korzyści wynikające z przyjmowania do pracy specjalistów mających jakąś niepełnosprawność, jak niewiele czasem muszą zrobić, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła wydajnie pracować, ale także rozwijać się, poszerzać kompetencje w swoim miejscu pracy.

Z inicjatywy fundacji właśnie rozpoczęła się druga edycja kompleksowego, ogólnopolskiego badania skupiającego się na aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Agata Robińska poinformowała, że celem ankiety jest zdiagnozowanie obecnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami które chcą uczestniczyć w rynku pracy. Ma to być także badanie drugiej strony – potrzeb, opinii i uwag pracodawców.

"Tym razem skupiliśmy się na ocenie świadomości, stanu faktycznego i gotowości firm do wdrożenia racjonalnych usprawnień. Chodzi o działania, które ułatwiają pracę osobom z niepełnosprawnościami, a zarazem zwiększają ich produktywność" – powiedziała Robińska.

Prezes fundacji podkreśliła, że jest to jedyny tego typu projekt badawczy w Polsce. W szczególny sposób zaproszone do udziału są firmy mające doświadczenie w budowaniu zespołów różnorodnych pod kątem sprawności.

Badanie potrwa do 23 lutego br. Jego efektem ma być raport zawierający propozycje praktycznych rozwiązań zwiększających aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

"Po pierwszej edycji badania, które fundacja przeprowadziła 2021 roku, wiemy, że największymi barierami w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, zarówno wśród pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami, są: obawa przed mniejszą efektywnością, brak doświadczenia we współpracy, ograniczona wiedza na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne. W naszym kolejnym badaniu idziemy o krok dalej i skupiamy się na bardzo ważnym aspekcie usprawnień, które tak naprawdę mogą być korzystne dla każdego - nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też pełniącej role opiekuńcze wobec dzieci, starszych rodziców, osób neuroatypowych czy kobiet w ciąży" - powiedziała prezes organizacji.

"Naszym celem jest stworzenie publikacji, która nie tylko zwróci uwagę na potrzebę wprowadzania praktycznych usprawnień, ale również zainspiruje polskich pracodawców do jeszcze większej otwartości i dostosowania się do potrzeb swoich pracowników. Również ważne jest, aby osoby z niepełnosprawnościami miały lepszy dostęp do informacji o swoich prawach i możliwościach" – dodała Agata Robińska.

Autor: Rafał Pogrzebny