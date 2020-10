Rośnie strach przed pandemią. Mniej dużych zakupów, więcej oszczędzania

Pexels

W październiku nastroje polskich konsumentów uległy wyraźnemu pogorszeniu. Strach przed pandemią i jej skutkami m.in. powoduje, że ograniczamy poważne zakupy.

Ponowny wzrost obaw o skutki pandemii koronawirusa znalazł odzwierciedlenie w najnowszych danych dotyczących nastrojów polskich konsumentów. Na „V-kształtne” odbicie, na które nadzieje mogliśmy mieć kilka miesięcy temu, już nie ma co liczyć. Świadczą o tym spadki dwóch wskaźników sporządzanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) mierzą nastroje gospodarstw domowych oraz ich gotowość do dokonywania wydatków konsumpcyjnych, obecnie i w przyszłości. Oba wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie (i odwrotnie).

Jak wynika z najnowszych danych, w październiku opisujący bieżącą sytuację BWUK wyniósł -20 pkt wobec -15 pkt we wrześniu. To wynik nieco gorszy od czerwcowego (-19,4 pkt) i trzeci najgorszy rezultat w tym roku (po marcu i kwietniu).

Z kolei wyprzedzający wskaźnik WWUK, opisujący oczekiwania względem najbliższych 12 miesięcy, sięgnął -19,2 pkt -16 pkt w sierpniu. W tym wypadku sytuacja jest nieco lepsza niż w czerwcu (-23,6 pkt), daleko jej też od rekordowego pesymizmu z marca (-47,7 pkt).

W szerszym kontekście warto przypomnieć, że w miesiącach poprzedzających pandemie obserwowaliśmy niespotykany wcześniej epizod dodatnich wartości BWUK czy WWUK, które osiągały wieloletnie maksima. Dla kontrastu, wcześniej, w latach 2000-2016, nie wystąpił ani jeden dodatni wynik BWUK czy WWUK, a średnie wartości za ten okres wynosiły odpowiednio -19,9 pkt i -21,1 pkt.

Ze względu na nadal niskie wartości ogólnych, warto zwrócić na subindeksy nastrojów konsumentów. Widać wyraźnie, że bardziej boimy się o sytuację osobistą i całego kraju, a także ograniczamy ważne zakupy i chętniej oszczędzamy pieniądze.

Składowe bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej (BWUK):

Zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach: -9 pkt wobec -7,8 pkt we wrześniu

Zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach: -33,7 pkt wobec -29,7 pkt we wrześniu

Obecne dokonywanie ważnych zakupów: -17,1 pkt wobec -9,8 pkt we wrześniu

Składowe wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK):

Zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach: -8,9 pkt wobec -5,5 pkt we wrześniu

Zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach: -31,4 pkt wobec -22,4 pkt we wrześniu

Zmiana poziomu bezrobocia w najbliższych 12 miesiącach: -40,8 pkt wobec -38,2 pkt we wrześniu

Oszczędzanie pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach: 4,3 pkt wobec 2,2 pkt we wrześniu

Od kilku miesięcy raporty GUS-u dotyczące koniunktury konsumenckiej wzbogacone są w pytania bezpośrednio związane z pandemią. Nie ulega wątpliwości, że w październiku strach przed jej skutkami wyraźnie się nasilił.

Przykładowo, aż 40,6 proc. ankietowanych uważa, że obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi znaczne zagrożenie dla zdrowia polskiej populacji jako całości. Miesiąc wcześniej odsetek ten wynosił 25,2 proc. W przypadku zdrowia osobistego zaobserwowano wzrost odsetka poważnie zaniepokojonych z 21,5 proc. do 31,9 proc., a w odniesieniu do gospodarki z 50,8 proc. do 64,8 proc.

Dane do najnowszego badania nastrojów konsumentów GUS zbierał w okresie 5-14 października na podstawie 1161 wywiadów przeprowadzonych telefonicznie.

Michał Żuławiński