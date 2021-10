Rośnie rynek najmu mieszkań od profesjonalnych podmiotów. Raport Fundacji Rynku Najmu

fot. Andrze / /

W Polsce w najmie instytucjonalnym oferowanych jest nieco ponad 7 tysięcy mieszkań, ale do 2050 r. liczba mieszkań w posiadaniu profesjonalnych podmiotów wzrośnie nawet do ponad 65 tysięcy - podała Fundacja Rynku Najmu.

Według Fundacji Rynku Najmu jednym z powodów wzrostowego trendu na rynku najmu mieszkań od profesjonalnych podmiotów są rosnące ceny nieruchomości i dalszy niedobór mieszkań. Jak zauważa Fundacja, trend ten współwystępuje z boomem na rynku budowlanym.

"Jeszcze nigdy wcześniej deweloperzy nie budowali tak dużo jak dziś - według wstępnych danych GUS, od stycznia do sierpnia 2021 roku oddano do użytkowania 142 510 mieszkań, co oznacza wzrost o 4,1 proc. wobec 2020 roku w tym samym okresie. Pomimo rekordowych wyników, ceny nieruchomości rosną, a podaż nie nadąża za rozgrzanym popytem - to bardzo wyraźny sygnał, że lokali jest wciąż za mało" - wskazuje raport, powołując się na dane serwisu tabelaofert.pl. Według tych danych średni poziom wyprzedania mieszkań w stolicy w lipcu 2021 roku kształtował się w okolicach 81,3 proc., wzrastając przy tym dla każdego typu lokali średnio o 24 proc. Jeszcze we wrześniu 2020 roku średni wskaźnik wyprzedania mieszkań (od jedno do pięcio-pokojowych) wynosił w Warszawie 57,64 proc.

Zdaniem Fundacji wpływ na rozwój rynku profesjonalnych mieszkań na wynajem ma również bez wątpienia pandemia COVID-19, która skierowała przedsiębiorców do lokowania kapitału między innymi w pakietach mieszkań na wynajem, osłabiając jednocześnie ich zainteresowanie nieruchomościami hotelowymi jak np. condohotele czy komercyjnymi, takimi jak centra i parki handlowe.

Fundacja podaje, że w Polsce w najmie instytucjonalnym oferowanych jest nieco ponad 7 tysięcy mieszkań, ale w budowie znajduje się około 17 tysięcy lokali, a do 2025 roku liczba mieszkań w posiadaniu profesjonalnych podmiotów wzrośnie nawet do ponad 65 tysięcy.

Jak zauważa Fundacja, obecnie sektor mieszkań na wynajem w Polsce jest wciąż stosunkowo mały i pozostaje raczej zdominowany przez indywidualnych właścicieli. Pakiety mieszkań do wynajęcia od wyspecjalizowanych firm, posiadających w swoim portfelu kilkadziesiąt lokali i więcej, są dostępne m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach czy w aglomeracji trójmiejskiej. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

