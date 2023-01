Rośnie płaca minimalna w krajach UE. Polska jest wciąż poza pierwszą 10. stawki

Płaca minimalna wzrosła w prawie wszystkich państwach Unii Europejskiej w latach 2010-2023. W Polsce najniższa krajowa w ciągu 13 lat zwiększyła się ponad dwukrotnie. Mimo to nadal nie łapiemy się do pierwszej dziesiątki państw członkowskich - wynika z danych Eurostatu.

fot. Andrzej Rostek / / Shutterstock

W ciągu ostatnich 13 lat miesięczne minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 425 euro - czyli około 2002 zł (po kursie z 20 stycznia). Mimo znaczącej podwyżki, Polska wciąż znajduje się w drugiej połowie stawki pod względem wysokości miesięcznego minimalnego wynagrodzenia wśród innych krajów Unii Europejskiej.

Zmiana minimalnej płacy w państwach Unii Europejskiej w latach 2010-2023 Państwo Styczeń 2010 r. Styczeń 2023 r. Różnica Bułgaria € 123,00 € 399,00 € 276,00 Węgry € 272,00 € 579,00 € 307,00 Rumunia € 142,00 € 606,00 € 464,00 Łotwa € 254,00 € 620,00 € 366,00 Chorwacja € 385,00 € 700,00 € 315,00 Słowacja € 308,00 € 700,00 € 392,00 Czechy € 302,00 € 717,00 € 415,00 Estonia € 278,00 € 725,00 € 447,00 Polska € 321,00 € 746,00 € 425,00 Grecja € 863,00 € 832,00 -€ 31,00 Malta € 660,00 € 835,00 € 175,00 Litwa € 232,00 € 840,00 € 608,00 Cypr nd € 885,00 nd Portugalia € 566,00 € 887,00 € 321,00 Hiszpania € 739,00 € 1 167,00 € 428,00 Słowenia € 647,00 € 1 304,00 € 657,00 Francja € 1 344,00 € 1 709,00 € 365,00 Islandia € 1 462,00 € 1 910,00 € 448,00 Holandia € 1 408,00 € 1 934,00 € 526,00 Belgia € 1 387,00 € 1 955,00 € 568,00 Niemcy € 1 403,00 € 1 981,00 € 578,00 Luksemburg € 1 683,00 € 2 387,00 € 704,00 Źródło: https://www.eurofound.europa.eu

Nominalne stawki płacy minimalnej wzrosły w latach 2010-2023 niemal w całej UE. Wyjątkiem jest Grecja, gdzie odnotowano spadek o 31 euro (ok. 146 zł) w latach 2010-2023. Z drugiej strony, największy przyrost miesięcznego wynagrodzenia minimalnego w ciągu 13 lat odnotował Luksemburg (+704 euro), Słowenia (+657 euro) oraz Litwa (+608 euro).

Natomiast w ujęciu rok do roku (2022 do 2023) płaca minimalna wzrosła we wszystkich państwach członkowskich. Najwięcej na Łotwie (o 24 proc. r/r.; nominalnie o 120 euro), w Niemczech (o 22,2 proc. r/r; nominalnie o 360 euro) oraz Bułgarii (o 20 proc. r/r.; nominalnie o 67 euro), podaje Eurostat.

Najwyższe miesięczne płace minimalne, wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej w 2023 r., są w Luksemburgu (2387 euro), Niemczech (1981 euro) i Belgii (1955 euro). Natomiast najniższe wynagrodzenia minimalne są w Rumunii (606 euro), na Węgrzech (579 euro) i w Bułgarii (399 euro), wynika z danych Eurostatu.

Wysokość płacy minimalnej dla każdego kraju dotyczy okresu od stycznia 2010 r. do stycznia 2023 r., z wyjątkiem Niemiec i Cypru (które przyjęły ustawową płacę minimalną odpowiednio w styczniu 2015 r. i styczniu 2023 r.). Wynagrodzenie minimalne obowiązuje w 22 państwach Unii Europejskiej. W związku z tym w zestawieniu nie znajdziemy: Austrii, Danii, Finlandii, Szwecji oraz Włoch.