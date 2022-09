Rośnie niepewność w biznesie. Spółki w Polsce wstrzymują inwestycje

fot. marvent / / Shutterstock

Poczucie niepewności wśród dyrektorów finansowych europejskich firm jest wyższe niż w czasie pandemii. 80 proc. z nich unika dziś ryzyka. Spółki w Polsce wstrzymują inwestycje – czytamy we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.

„Ryzyko spowolnienia gospodarczego, wzrost cen surowców oraz inflacji, jak również zaburzenia łańcuchów dostaw – to główne obawy dyrektorów finansowych. Atak Rosji na Ukrainę dodatkowo pogorszył nastroje, które zbadała z kolei firma doradcza Deloitte. Okazuje się, że odsetek dyrektorów finansowych, którzy oceniają ogólny poziom niepewności finansowej i gospodarczej, jako wysoki lub bardzo wysoki, wzrósł do 81 proc. z 64 proc. jesienią 2021 r.” – czytamy we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.

Jak informuje gazeta, to najgorszy wynik w historii badania prowadzonego od 2015 r. Niemal połowa badanych pesymistycznie oceniła perspektywy finansowe swoich firm.

„Wyniki badania Deloitte w Europie dobrze wpisują się w to, co dzieje się w naszym kraju. Robiliśmy wśród naszych członków szybką sondę. Niepewność, jako krytyczny problem w biznesie wskazało 80 proc. respondentów. Z tego powodu ponad 64 proc. firm wstrzymało się od inwestycji” – powiedział cytowany przez „Rz” główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski. (PAP)

