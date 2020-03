Rośnie liczna ofiar koronawirusa we Włoszech

We Włoszech zmarło już 79 osób zarażonych koronawirusem - poinformował we wtorek szef Obrony Cywilnej, nadzwyczajny komisarz ds. kryzysu Angelo Borrelli. Poprzedni bilans z poniedziałku to 52 ofiary śmiertelne epidemii. Zanotowano dotąd ponad 2500 zarażeń.

Na codziennej konferencji prasowej komisarz Borrelli podkreślił, że większość zmarłych to osoby w wieku od 70 do 90 lat, obciążone różnymi chorobami.

Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi obecnie 2263, co oznacza wzrost o 428 w ciągu doby. Wyleczonych we Włoszech zostało 160 chorych. Od początku kryzysu epidemiologicznego zanotowano w Italii ponad 2500 przypadków zarażenia Covid-19.

Według danych Obrony Cywilnej najwięcej zarażonych jest w regionie Lombardia - ponad 1300; zmarło tam 55 osób. W Emilii-Romanii jest prawie 400 zarażonych, około 300 w Wenecji Euganejskiej, 56 w Piemoncie. P

Przypadki koronawirusa zanotowano także w Marche, Kampanii, Ligurii, Toskanii, Lacjum, Friuli-Wenecji Julijskiej, na Sycylii, w Apulii, Abruzji, Trydencie-Górnej Adydze, Molise, Umbrii, Sardynii i w Basilicacie. Jedynym włoskim regionem, gdzie nie potwierdzono jeszcze żadnego przypadku jest Dolina Aosty.

Szef OC poinformował, że przeprowadzono dotąd prawie 26 tysięcy testów na obecność wirusa Covid-19.

Borrelli ogłosił również, że z RPA przywieziono do Włoch transport 400 tysięcy maseczek ochronnych. "Szukamy ich na całym świecie, ponieważ w naszym kraju nie ma firm, które je produkują" - wyjaśnił.

Szef krajowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro powiedział, że rozważana jest możliwość rozszerzenia czerwonej strefy w ognisku zachorowań w Lombardii na rejon miasta Bergamo, gdzie zanotowano przypadki zachorowań.

Szef WHO: koronawirus zabija 3,4 proc. zakażonych Około 3,4 proc. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem kończy się śmiercią - poinformował we wtorek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wyjaśnił, że jest to odsetek wyższy niż w przypadku grypy sezonowej, której śmiertelność wynosi 1 proc. "Wirus Covid-19 rozprzestrzenia się mniej skutecznie niż grypa, proces jego rozprzestrzeniania nie wydaje się być napędzany przez osoby, które nie są chore. Powoduje jednak cięższą chorobę niż grypa, tym bardziej, że nie ma jeszcze szczepionek lub środków terapeutycznych" - powiedział Tedros na konferencji prasowej w Genewie. Koronawirus zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do około 90 tys. zm/ ap/

Z Rzymu Sylwia Wysocka