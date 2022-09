Rośnie liczba uczniów z Ukrainy. Nawet o kilka tysięcy w Warszawie i Wrocławiu

fot. Dariusz Gorajski / / FORUM

We Wrocławiu liczba ukraińskich dzieci w szkołach i przedszkolach wzrosła o 4 tys. w porównaniu z czerwcem br. Z kolei w Poznaniu liczba uczniów zza wschodniej granicy zmniejszyła się o ponad 500 osób – podaje portalsamorzadowy.pl.

Mija 203 dzień wojny na Ukrainie. Część uchodźców pozostała w Polsce i organizuje sobie życie. Świadczy o tym m.in. wzrost liczby uczniów z Ukrainy, którzy w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli edukację w Polsce. Według danych serwisu portalsamorzadowy.pl najliczniejsza grupa dzieci i młodzieży rozpoczęła naukę we Wrocławiu oraz w Warszawie.

W stolicy Dolnego Śląska liczba ukraińskich uczniów wzrosła o 4 tys., natomiast w Warszawie o 3,4 tys. w porównaniu z czerwcem tego roku. Ponad tysięczny wzrost odnotowały szkoły w Toruniu (+1214 osób) oraz Łodzi (+1118 osób). Nieco niższe wzrosty widoczne są w Gdańsku (+950 osób), Katowicach (+379 osób) oraz Bydgoszczy (+350 osób).

We Wrocławiu łącznie w placówkach edukacyjnych zapisanych jest około 11 tys. dzieci z Ukrainy. Z kolei w stolicy Mazowsza jest to 16,8 tys. uczniów. Przedstawiciele obu miast podkreślają, że nie są to ostateczne dane, ponieważ wnioski o przejęcia do szkół i przedszkoli nadal spływają od rodzin z Ukrainy.

Na drugim biegunie jest Poznań, gdzie liczba dzieci i młodzieży z Ukrainy rozpoczynających nowy rok szkolny jest niższa o 522 osoby w porównaniu z czerwcem br. Obecnie do poznańskich szkół i przedszkoli zapisanych jest 4417 ukraińskich uczniów.

