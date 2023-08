Rośnie liczba transakcji Blikiem. Spółka planuje ekspansję

Klienci systemu płatności mobilnych Blik wykonali w II kw. 2023 r. 426 mln transakcji, co oznacza wzrost rok do roku o 46 proc. - poinformowała na konferencji prasowej wiceprezes Blik, Monika Król. Łącznie w pierwszym półroczu 2023 r. wykonano 800 mln operacji o wartości 108 mld zł.

fot. Henryk Przondziono / / Gość Niedzielny

"Jesteśmy spójni z trendem, który obserwujemy od kilku kwartałów, czyli malejącym udziałem e-commerce (w poszczególnych kanałach - przyp. PAP). W tej chwili jest to 51,3 proc. udziału we wszystkich transakcjach Blika, który spadł kosztem głównie wzrostu kanału P2P, zbliżającego się do 25 proc. udziału we wszystkich transakcjach" - powiedziała wiceprezes Monika Król.

Jak dodała, także kanał POS-CODE rośnie bardzo dynamicznie (14 proc. udziału we wszystkich transakcjach), głównie dzięki wzrostowi transakcji bezdotykowych.

"E-commerce w II kwartale wygenerował 218,6 mln transakcji (+31 proc. rdr - przyp. PAP). Mamy wysokie udziały w rynku, więc ten wzrost jest stabilny i nieco niższy niż notowaliśmy wcześniej, natomiast ten kanał wciąż rośnie stabilnie" - powiedziała Monika Król.

Jak wskazano w komunikacie prasowym, wartość wszystkich transakcji wzrosła natomiast rok do roku o 49 proc. osiągając poziom 57,9 mld zł. Łącznie w pierwszym półroczu 2023 r. wykonano 800 mln operacji o wartości 108 mld zł.

"Liczba aktywnych użytkowników Blika (takich, którzy każdego miesiąca realizują przynajmniej jedną transakcję) wynosiła na koniec czerwca br. 14,1 mln osób – to wzrost o 25 proc. rok do roku" - napisano.

"W kontekście decyzji zakupowych w drugim kwartale 2023 r. przewagę utrzymały platformy typu marketplace. To właśnie tam Polacy najchętniej płacili Blikiem, generując w okresie od kwietnia do czerwca średnią wartość koszyka zakupowego na poziomie 121,7 zł. Wśród kategorii usług i produktów, za które Polacy chętnie płacili Blikiem, znalazły się zakłady bukmacherskie oraz bilety komunikacyjne. W tych segmentach odnotowano wzrost liczby transakcji odpowiednio o 40 i 36 proc. w porównaniu do ubiegłego roku" - napisano.

Jak dodano, drugi kwartał przyniósł także znaczący wzrost liczby przelewów na telefon Blik. Od kwietnia do czerwca było ich aż 100 mln, czyli o 75 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wyniosła 13,3 mld zł (wzrost o 98 proc. rdr), a średnia wartość pojedynczej transakcji to 141 zł.

Od kwietnia do czerwca użytkownicy realizowali Blikiem średnio 4,7 mln transakcji każdego dnia.

"II kwartał 2023 r. kończymy z liczbą 14,1 mln osób, to wzrost o 25 proc. rok do roku. Przypomnę, że aktywnym użytkownikiem jest dla nas taki użytkownik, który wykonuje przynajmniej jedną transakcję w miesiącu. Od IV kwartału 2021 r. do tej liczby użytkowników doliczamy także użytkowników przelewów P2P" - powiedziała Monika Król.

Użytkownicy zapłacili Blikiem zbliżeniowo w 131 krajach

"Ważnym dla nas wydarzeniem było otrzymanie zgody na przejęcie spółki VIAMO na Słowacji. (...) Narodowy Bank Słowacji wyraził zgodę w maju, więc już teraz rozpoczynamy intensywne prace nad integracją Blika i wdrożeniem Blika na tym rynku. Spodziewamy się, że pierwsze transakcje testowe odbędą się jeszcze w ostatnim kwartale tego roku" - powiedziała.

"Natomiast w Rumunii oczekujemy jeszcze na zgodę Narodowego Banku Rumunii, jednocześnie bardzo intensywnie pracując nad przygotowaniami do rozpoczęcia funkcjonowania systemu, rozmawiamy z partnerami biznesowymi. Jak tylko ta zgoda zostanie dla nas wydana, będziemy komunikowali datę pierwszych testowych transakcji" - dodała Monika Król.

Jak wskazała, jeśli chodzi o nowe plany, to spółka aktualnie najbardziej zajmuje się projektami zagranicznymi, a w Polsce skupia się na rozwoju posiadanych już usług. (PAP Biznes)

