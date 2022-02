fot. theta / / theta

Rośnie liczba skarg na kurierów i dostawców - powiedziała PAP warszawska rzecznik konsumentów Małgorzata Rothert. Mieszkańcy stolicy coraz częściej robią zakupy z dowozem, a nie wszystkie firmy potrafią sprostać rosnącemu popytowi.

"W związku z pandemią wzrosła liczba umów sprzedaży zawieranych na odległość. W sieci kupujemy już niemal wszystko: artykuły przemysłowe, ubrania, jedzenie. Siłą rzeczy i do nas trafia coraz więcej konsumentów, niezadowolonych z dostawy" - powiedziała Małgorzata Rothert. Zaznaczyła, że wiele firm sugeruje konsumentom, iż wszelkie roszczenia co do uszkodzenia w transporcie wygasają z chwilą, gdy nie sprawdzimy przesyłki przy kurierze. Zdaniem rzecznik - nie jest to prawda. Zgodnie z prawem przewozowym mamy 7 dni na rozpakowanie przesyłki.

"Oczywiście, jeśli zawartość jest delikatna lub widzimy, że opakowanie zostało uszkodzone w transporcie, powinniśmy to zrobić niezwłocznie" - poinformowała rzecznik. Jeśli jednak kurier zostawił paczkę pod naszą nieobecność, nie tracimy z tego powodu swoich praw. "Warto zrobić zdjęcia rozpakowanej przesyłki, zapewnić sobie świadka, który w razie czego zezna, w jakim stanie dotarł do nas towar" - dodała Rothert. Przypomniała, że kupując w sieci zawsze możemy skorzystać z prawa do zwrotu towaru w takim stanie, w jakim on do nas dotarł.

Rosnącą liczbę sporów rzecznik tłumaczy tym, że niektóre firmy kurierskie nie są w stanie sprostać rosnącemu popytowi na ich usługi.

Co zrobić jeśli jesteśmy niezadowoleni z dostawy?

Do Miejskiej Rzecznik Konsumentów wpływa też coraz więcej skarg na dostawców jedzenia - jedną z nich, dotyczącą nierzetelnej firmy cateringowej zajmuje się już prokuratura.

"Jeśli zamówiliśmy jedzenie przez telefon, zawarliśmy ustną umowę, co do ceny i czasu dostawy. Ona jest dla nas obowiązująca, sprzedawca nie ma prawa odsyłać nas do regulaminu na stronie" - powiedziała PAP rzecznik. Jeśli jedzenie dotarło zimne lub nie dotarło wcale - mamy prawo domagać się rekompensaty finansowej lub upustu, jeśli dojechało po czasie - możemy odstąpić od umowy i go nie przyjąć.

"Żądając od dostawcy odszkodowania przekraczającego koszty jedzenia musimy udowodnić szkodę, jaką z tego tytułu ponieśliśmy" - przypomniała Rothert. Jeśli w grę wchodzi tylko zepsuty wieczór i zły humor, nasze roszczenie na drodze prawnej ma niewielkie szanse.

Biuro Miejskiej Rzecznik Konsumentów udziela codziennie około 30 porad mieszkańcom Warszawy. Średnio sześć razy dziennie interweniuje u przedsiębiorców. W ubiegłym roku przy jej pomocy wszczęto 37 spraw sądowych, a w 110 sprawach udało się pomóc konsumentom bez wkraczania na drogę sądową.(PAP)

Autor: Luiza Łuniewska

lui/ jann/