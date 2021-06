Rośnie liczba polsko-niemieckich świadczeń wypłacanych przez ZUS

fot. Abdel Rahman / / Pexels

W czerwcu liczba świadczeń wypłacanych przez opolski ZUS osobom, które mają polsko-niemiecką historię zawodową, przekroczyła 60 tysięcy, a ich wartość osiągnęła 90,5 mln złotych - powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu.

Jak powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, z każdym rokiem coraz więcej osób wnosi o wyliczenie i wypłatę emerytury za pracę w Polsce i w Niemczech. W 2020 roku do ZUS w Opolu trafiło 5 244 podań, a od początku tego roku oddział przyjął już 3978 wniosków. Reprezentowany przez niego oddział specjalizuje się w obsłudze klientów z polsko-niemiecką historią aktywności zawodowej w ramach umowy o zabezpieczeniu społecznym podpisanej pomiędzy tymi państwami.

"Systematycznie rośnie liczba osób wnioskujących o wypłatę rent i emerytur za pracę w Polsce i u naszych zachodnich sąsiadów. To efekt m.in. migracji zarobkowej, jaką Polacy wybierali już od lat 70. U schyłku aktywności zawodowej, a przed progiem polskiego wieku emerytalnego wielu zastanawia się co z latami legalnej pracy za Odrą. Jeśli takie okoliczności mają potwierdzenie w dokumentach, to ten czas jak najbardziej może wpłynąć na wysokość wyliczonej emerytury przez ZUS" - wyjaśnia Szczurek.

Według danych ZUS, w czerwcu liczba świadczeń transferowanych do osób, które wykazały karierę pracowniczą w tych dwóch krajach przekroczyła 60 tys., a ich wartość sięgnęła niemal 90,5 mln zł. Głównie były to emerytury i renty. Większość wypłat (38,8 tys.), trafiła do beneficjentów mieszkających obecnie w Polsce, w dużym stopniu na Opolszczyźnie. Zwykle to przelewy na konta bankowe (34,2 tys.), a pozostałych 4,6 tys. klientów dostaje co miesiąc pieniądze przez operatora pocztowego czyli do ręki od listonosza.

"Około 34 procent klientów obsługiwanych przez Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w Opolu mieszka za granicą. To znaczy, że co miesiąc niemal 20,7 tysięcy osób otrzymuje należności na rachunek bankowy w kraju zamieszkania. Głównym kierunkiem transferowanych świadczeń są Niemcy, które są centrum życiowym dla 20,5 tysięcy adresatów emerytur łączonych. W czerwcu jeszcze około 200 odbiorców świadczeń mieszkało w 24 innych państwach, między innymi w Hiszpanii, Austrii, Kanadzie, Szwajcarii czy Australii. W sumie, w czerwcu wartość wypłaconych świadczeń tym klientom to 25 milionów złotych" - wylicza rzecznik.

Ustalanie prawa do świadczeń za tzw. łączone okresy ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech jest możliwie dzięki umowom bilateralnym o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wdrożeniu rozporządzeń unijnych. Dzięki temu każdy kto udowodni legalne zatrudnienie, ma prawo korzystać ze świadczeń, które oferuje system ubezpieczeniowy każdego z tych państw. Rzecznik ZUS w Opolu podkreśla, że prowadzona na szeroką skalę w czasie pandemii e-wizyta w ZUS znacznie ułatwiła kontakt osób mieszkających za granicami Polski z naszym ubezpieczycielem.

"Osób, które pracowały przez część swojej kariery zawodowej za granicą, a zbliżają się do wieku emerytalnego, jest coraz więcej. To właśnie dla nich w lutym ZUS uruchomił e-wizytę w zakresie emerytur i rent międzynarodowych. Wideorozmowa z ekspertem ZUS to okazja do załatwienia wielu spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Aby zarezerwować e-wizytę należy wybrać temat wideorozmowy np. +Emerytury i renty międzynarodowe+. Eksperci ZUS odpowiedzą na pytania związane np. z pobieraną emeryturą lub rentą. Warto jednak pamiętać, że poszczególne oddziały ZUS obsługują sprawy z różnych krajów" - powiedział Szczurek.

Lista oddziałów ZUS specjalizujących się w obsłudze osób pracujących w różnych państwach, z którymi Polska ma podpisane umowy, jest dostępna na stronie ZUS pod adresem https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury-i-renty-dla-osob-pracujacych/zamieszkalych-za-granica/zasady-przyznawania-emerytur-i-rent-dla-osob-pracujacych-w-panstwach-ue/efta/gdzie-uzyskac-wiecej-informacji. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

