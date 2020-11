Rośnie liczba oszukańczych transakcji kartami płatniczymi

fot. Teerasak Ladnongkhun / Shutterstock

W drugim kwartale 2020 r. złodzieje dokonali blisko 64,7 tys. operacji oszukańczych kartami płatniczymi – podaje Narodowy Bank Polski. Łączna kwota wyłudzeń wyniosła 13 mln zł. Oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału zarówno pod względem ilości, jak i wartości transakcji.

Bank centralny opublikował nowy raport na temat wyłudzeń za pomocą skradzionych i sfałszowanych kart płatniczych. Wynika z niego, że w II kwartale 2020 r. banki odnotowały blisko 64,7 tys. operacji oszukańczych kartami płatniczymi na kwotę 13,0 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału w zakresie liczby o 4,4 proc., a w zakresie wartości o 3,8 proc.

Zdecydowanie najwięcej transakcji odnotowano w kategorii „inne”, do której banki zaliczają oszustwa dokonane przy przejęciu numeru karty bez jej fizycznego wizerunku (udział pod względem liczby wyniósł 66,4 proc., a pod względem wartości 64,6 proc.).

„Skala oszustw z użyciem kart płatniczych była nadal niewielka w porównaniu do całości obrotu kartami płatniczymi, stanowiąc – według danych z banków – tylko 0,004 proc. liczby i 0,007 proc. wartości wszystkich transakcji. Warto podkreślić, iż wg ostatnich porównywalnych danych z 2018 r., Polska, osiągając wskaźniki oszustw na poziomie 0,005 proc. dla wartości i 0,002 proc. dla liczby transakcji była na 1 miejscu w rankingu najbardziej bezpiecznych pod tym kątem krajów” – czytamy w raporcie NBP.

/ NBP

Bank centralny przypomina, że obecnie wszystkie wydawane karty (oprócz kart prepaid) muszą być już wyposażone w mikroprocesor. Z tego względu przestępcom znacznie trudniej jest dokonywać transakcji w terminalach POS i bankomatach. Dlatego złodzieje w znacznie większym stopniu wykorzystują Internet do dokonywania transakcji oszukańczych kartami płatniczymi lub dokonują transakcji w urządzeniach poza granicami kraju.

„Na koniec II kwartału 2020 r. kart wyposażonych zarówno w mikroprocesor, jak i pasek magnetyczny było na rynku ok. 38,6 mln szt., tj. 89,0 proc. ogólnej liczby kart (łącznie kart płatniczych na koniec II kwartału 2020 r. było 43,3 mln szt.). W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost liczby kart tego typu o 0,3 proc. Należy zauważyć, iż całkowita liczba kart wydanych przez banki wzrosła w II kwartale 2020 r. w porównaniu do I kwartału 2020 r. o 0,5 proc. (z 43 111 475 szt. do 43 327 020 szt.)” – czytamy w raporcie NBP.

Analitycy banku centralnego zwracają jednak uwagę na fakt, że obecnie w Polsce prowadzony jest proces wdrażania tzw. silnego uwierzytelniania klienta dla transakcji w POS (wdrożenie dokonane) i dla transakcji internetowych. Termin przystosowania się do nowych wymogów upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.