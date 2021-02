Energia ze słońca da pracę. Zatrudnienie w fotowoltaice będzie rosło

fot. M2020 / Shutterstock

Handlowcy, instalatorzy, inżynierowie. W polskiej fotowoltaice zatrudnienie ma być trwałe i stale rosnąć.

W 2019 roku kraj nad Wisłą był piątym rynkiem fotowoltaicznym Unii Europejskiej pod względem przyrostu mocy zainstalowanej z obrotami niemal 5 mld zł i zatrudnieniem sięgającym 6 tys. etatów - czytamy w raporcie „Mapy rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku”.

„Realne plany wskazują, że pomimo spowolnienia gospodarczego moce fotowoltaiczne w Polsce wzrosną z niemal 1,5 GW w 2019 r. do około 7,8 GW w 2025 roku. Szybki wzrost mocy wywoła zapotrzebowanie rynku krajowego na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych oraz na stabilne miejsca pracy”, napisano w raporcie przygotowanym przez Instytut Energii Odnawialnej.

Według prognoz IEO w 2021 i w 2022 roku zostanie oddanych do eksploatacji około 2,8 GW farm PV, co będzie stanowiło szansę dla polskich zakładów produkcyjnych, firm wykonawczych i EPC na rozwój i, co się bezpośrednio wiąże, wzrost zatrudnienia w tym sektorze.

Członkowie Panelu Przemysłowego PV, czyli firmy produkcyjne, które zostały zrzeszone jako porozumienie, którego pracami koordynuje IEO, deklarują, że są w stanie do 2025 roku zwiększyć zatrudnienie o 1100 "nowych i trwałych miejsc pracy".

/ Instytut Energetyki Odnawialnej

„Ważnym efektem planów inwestycyjnych jest stworzenie do 2025 roku, tylko w zakresie produkcji modułów i wspierających je konstrukcji nośnych, 1100 nowych miejsc pracy (w przeliczaniu na pełne etaty). Plany uruchomienia linii produkcyjnych do produkcji ogniw fotowoltaicznych zwiększą zatrudnienie o dodatkowe 200-300 osób (zależnie od stopnia dywersyfikacji wyrobów i skali automatyzacji). Wzrost zatrudnia wśród dostawców akcesoriów montażowych i elektrycznych można szacować na kolejne 200-300 etatów. Oznacza to, że firmy tworzące i wspierające „Przemysłowy Panel PV” mogą w okresie najbliższych 4-5 lat stworzyć 1500-1700 trwałych miejsc pracy”, podają autorzy raportu.

Instytut Energii Odnawialnej, który zgromadził dane od przedsiębiorców z branży PV, podaje, że firmy planują dalszy rozwój pomimo przejściowych trudności lub spowolnienia. Ponownie najczęściej wskazywanym kierunkiem jest wzrost zatrudnienia, które deklaruje 90 proc. zapytanych przedsiębiorstw.

/ Instytut Energetyki Odnawialnej

Według Międzynarodowej Agencja Energii Odnawialnej zatrudnienie w sektorze energii odnawialnej wzrosło z 7,1 mln miejsc pracy w 2012 r. do około 10,3 mln w 2017 r. Do 2050 roku może się zwiększyć do niemal 29 mln.