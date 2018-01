Rośnie apetyt na polskie nieruchomości hotelowe

Miniony rok był najlepszy w historii rynku hotelowego w Polsce. Łączna wartość inwestycji wyniosła 340 mln euro. Eksperci spodziewają się, że zainteresowanie hotelami nad Wisłą się utrzyma.

- To był bardzo dobry rok dla nieruchomości hotelowych w Polsce i wynika to z co najmniej kilku względów. Przede wszystkim wyniki rynku hotelowego w Polsce idą w górę, zarówno w kontekście obłożenia jak i średniej ceny. To powoduje, że inwestowanie w inwestycje hotelowe ma coraz większy sens i znaczenie - Marta Abratowska-Janiec, starszy konsultant z CBRE Hotels

Polska dobrze wypada na tle całego regionu. Potencjał do lokowania nowych inwestycji hotelowych ma nie tylko nasza stolica, ale także inne duże miasta.

- Musimy pamiętać o tym, że Polska jako w zasadzie z Warszawą, która jest de facto hubem Europy Środkowo-Wschodniej, jako tego ruchu do naszego regionu Europy. I tutaj też musimy pamiętać o tym, że wobec innych, zachodnich rynków hotelowych, w Europie Zachodniej, de facto poziom wzrostu w sektorze hotelowym w Polsce, ten którego się spodziewamy w najbliższych latach, jest znacznie wyższy. A to oczywiście obiecuje dobre zwroty z inwestycji, dlatego oczy wielu inwestorów hotelowych są skierowane w tej chwili na Polskę - dodaje Abratowska-Janiec.