Rosną wpływy z odpisu 1 procenta dla organizacji o zabarwieniu ideologicznym; dynamiczny wzrost wsparcia podatników widać szczególnie w fundacjach i stowarzyszeniach LGBT - informuje w piątek "Rzeczpospolita".

To, ile Organizacje Pożytku Publicznego dostają z 1 procent, wiadomo dzięki informacjom Ministerstwa Finansów. Bezsprzecznymi liderami, jak pisze gazeta, są organizacje, zajmujące się pomocą chorym i niepełnosprawnym. W zestawieniu za 2020 roku (rok podatkowy 2019) na pierwszych miejscach są Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą" (184,5 mln zł), Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (50,6 mln) i Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym »Słoneczko« (42,5 mln).

"Organizacje o zabarwieniu ideologicznym zajmują dużo odleglejsze miejsca. Jednak w ich przypadku przyrosty rok do roku mogą imponować. Widać to na przykładzie organizacji LGBT. Największa spośród nich Kampania przeciw Homofobii w 2018 roku (czyli za 2017 rok) dostała z 1 procent 262 tys. zł, rok później – 405 tys., a w roku minionym – 518 tys. W ciągu trzech lat podwoiła więc swoje wpływy, podobnie zresztą jak inne organizacje LGBT. Miłość Nie Wyklucza w stosunku do w 2018 roku zwiększyła wpływy z 64 tys. zł do 130 tys., Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT +Tolerado+" z 10 tys. do 20 tys., Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych Trans-Fuzja z 15 tys. do 30 tys., a Stowarzyszenie Lambda – Warszawa z 56 tys. do 75 tys." - czytamy w dzienniku.

"Rzeczpospolita" podaje, że z roku na rok rosną też wpływy innych organizacji pożytku publicznego. W 2018 roku (czyli według rozliczeń za 2017 rok) Polacy w sumie z 1 procent przekazali im 763,9 mln zł, w 2019 roku – 876,7 mln, a w 2020 roku – 907 mln. Jednak przyrosty organizacji LGBT są dużo bardziej dynamiczne - zauważa gazeta.

"Dlaczego więc organizacje LGBT zyskują tak szybko? Slava Melnyk, dyrektor zarządzający Kampanii przeciw Homofobii, zgadza się z tezą, że powodem było ostre granie tematyką LGBT przez prawicę. +Stały i szybki przyrost dochodów organizacji równościowych z 1 procent można traktować dwojako. Z jednej strony pokazuje to niezgodę na przemocowy język wobec marginalizowanych grup i że należy się tym organizacjom wsparcie, w tym finansowe. Z drugiej jest to sposób na aktywizm osób, które nie mogą się zaangażować inaczej+ – mówi. Jednak rośnie nie tylko organizacjom LGBT. Przykłady można znaleźć też po prawej stronie sporu. Jedna z najbardziej znanych organizacji antyaborcyjnych i anty-LGBTF fundacja Pro-Prawo do życia dostała w 2018 roku z 1 procent 60 tys. zł, rok później 97 tys., a w roku minionym aż 132 tys. Z kolei Fundacja WOŚP, często traktowana jako opozycyjna wobec rządzących, zwiększyła w tym okresie wpływy z 8,7 do 17,2 mln zł." - czytamy w gazecie.

Psycholog społeczny prof. Zbigniew Nęcki w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mówi, że "podział Polaków przechodzi z fazy postaw do fazy działań", a powodem jest "tendencyjność strony rządowej, która wymusza radykalizm strony opozycyjnej". (PAP)

