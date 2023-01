Rosną płace w branży usług wspólnych. Pomógł kryzys wywołany pandemią

Branże Business Process Outsourcing (BPO) i Shared Service Center (SSC) umożliwiają przekazywanie wybranych obszarów działalności firm do zewnętrznych podmiotów. Jak wynika z najnowszego raportu „CEE Salary Guide 2023”, oferują całkiem niezłe zarobki, przynajmniej na niektórych stanowiskach.

– Pandemia COVID-19 zmusiła wielu przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności – mówi Katarzyna Piotrowska, Country Manager w Cpl Poland. – Aktualnie obserwujemy wzrost zainteresowania zewnętrznymi ekspertami ds. księgowości i finansów oraz doświadczonymi pracownikami z obszaru customer service i spodziewamy się pogłębienia tego stanu. Warto jednak w tym przypadku pamiętać, że zainteresowanie specjalistami z określonych obszarów będzie uzależnione nie tylko od branży, ale i jej odporności na koniunkturę w kraju. Biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie względy ekonomiczne danej organizacji decydują o transferze usług do innych jednostek, branża usług wspólnych w najbliższych latach może odnotowywać znaczące wzrosty.

Płace zależne od specjalizacji i stanowiska

Wysokość zarobków w branży SSC/BPO uzależniona jest od obszaru specjalizacji, doświadczenia oraz zajmowanego stanowiska. Aktualne uśrednione stawki w tej branży przedstawiają się następująco:

Obsługa klienta:

młodszy przedstawiciel Biura Obsługi Klienta: 4 600 zł;

przedstawiciel Biura Obsługi Klienta: 5 650 zł;

starszy przedstawiciel Obsługi Klienta: 7 250 zł;

inspektor Obsługi Klienta: 12 000 zł;

manager Obsługi Klienta: 15 750 zł.

Raportowanie:

młodszy specjalista ds. sprawozdawczości: 5 850 zł;

starszy specjalista ds. sprawozdawczości: 7 850 zł;

specjalista ds. raportowania z VBA: 8 350 zł.

Księgowość w dziale AP/AR:

młodszy księgowy: 4 600 zł;

księgowy: 6 250 zł;

starszy księgowy: 7 750 zł.

Księgowość w dziale Księgi Głównej:

młodszy księgowy: 6 750 zł;

księgowy: 8 500 zł;

starszy księgowy: 10 750 zł;

lider zespołu: 14 500 zł.

Najlepiej zarabia się w Pradze

W raporcie „CEE Salary Guide 2023” porównano też stawki płac ofertowane na tych samych stanowiskach w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i Słowacji. Wyniki pokazują, że Polacy zarabiają porównywalnie do Słowaków oraz Węgrów, jednak mniej od Czechów, gdzie różnice na poszczególnych stanowiskach wynoszą nawet do 5 000 zł.

Przedstawiciel Biura Obsługi Klienta:

Polska: ok. 5 650 zł;

Czechy: ok. 6 850 zł (35 000 CZK);

Słowacja: ok. 5 640 zł (1 200 EUR);

Węgry: ok. 6 490 zł (550 000 HUF).

Starszy Specjalista ds. Sprawozdawczości:

Polska: ok. 7 850 zł;

Czechy: ok. 12 730 zł (65 000 CZK);

Słowacja: ok. 8 690 zł (1 850 EUR);

Węgry: ok. 8 555 zł (725 000 HUF).

Księgowy w dziale AP/AR:

Polska: ok. 6 250 zł;

Czechy: ok. 6 853 zł (35 000 CZK);

Słowacja: ok. 6 580 zł (1 400 EUR);

Węgry: ok. 6 785 zł (575 000 HUF).

Księgowy w dziale Księgi Głównej:

Polska: ok. 8 500 zł;

Czechy: ok. 10 380 zł (53 000 CZK);

Słowacja: ok. 7 755 (1 650 EUR);

Węgry: ok. 8 260 zł (700 000 HUF).

– Na tle czterech krajów wybijają się Czechy, gdzie – szczególnie w Pradze – wyższe koszty życia przekładają się na adekwatnie wyższe wynagrodzenia – twierdzi Katarzyna Piotrowska, Country Manager w Cpl Poland. – Co więcej, specjaliści zlokalizowani wokół dużych miast mogą liczyć na konkurencyjne stawki, a im dalej od stolicy, tym zarobki na poszczególnych stanowiskach mogą być niższe. Ponadto sektor SSC w Czechach wciąż boryka się z brakiem kandydatów – wielu zagranicznych pracowników powróciło do swoich krajów, a deficyt, który po nich pozostał, bezpośrednio wpływa na wysokość wynagrodzeń w 2023 roku – dodaje ekspertka.

Przykłady wynagrodzeń prezentowane w raporcie „CEE Salary Guide 2023” zostały opracowane na podstawie danych pochodzących z procesów rekrutacyjnych realizowanych przez firmę Cpl na terenie Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Zawarte w dokumencie stawki płac stanową średnie miesięczne wynagrodzenia brutto na umowę o pracę. Przedziały wynagrodzeń nie obejmują jednak dodatkowych świadczeń oferowanych pracownikom. Dotyczą pracowników ze znajomością języka angielskiego.

Cpl Poland od ponad 30 lat zajmuje się pozyskiwaniem talentów oraz procesami rekrutacyjnymi.