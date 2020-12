Rosną opłaty w bankach – kolejne podwyżki w styczniu

fot. kitzcorner / Shutterstock

Kolejne banki podnoszą opłaty za konta i karty. W Banku Ochrony Środowiska od stycznia zmienią się warunki prowadzenia pakietów ROR. Z kolei Toyota Bank Polska podniesie opłaty związane z korzystaniem z kart kredytowych.

Przez sektor bankowy przetacza się fala podwyżek opłat i prowizji. Drożeją konta, karty i usługi z nimi powiązane. Bankowcy tłumaczą, że jest to m.in. efekt rekordowo niskich stóp procentowych. Przez to, że banki mają ograniczone możliwości zarabiania na odsetkach od kredytów, starają się poprawić wynik prowizyjny. Nie bez znaczenia ich zdaniem są także obciążenia nakładane na sektor, takie jak podatek bankowy czy składki na BFG. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w tekście "Dlaczego banki podnoszą opłaty? „Wracamy do podręcznikowego modelu” [Tłumaczymy]".

BOŚ i Toyota Bank podniosą w styczniu opłaty

BOŚ Bank zdecydował się podnieść opłaty w ramach kont osobistych. Nowy cennik wejdzie w życie od 15 stycznia 2021 r. Miesięczna opłata za EKOKonto bez kosztów wzrośnie z 5 do 6 zł. Opłata ta będzie pobierana, jeśli rachunek nie zostanie zasilony kwotą w wysokości 1000 zł miesięcznie. Wzrośnie też minimalna kwota, jaka uprawnia do zniesienie opłaty za EKOKonto VIP. Do tej pory należało zasilić rachunek kwotą w wysokości 5000 zł. Od stycznia będzie wymagane 7,5 tys. zł. Jeżeli klient nie spełni warunku, bank naliczy 50 zł opłaty za prowadzenie konta.

Wzrosną też opłaty za rachunki wycofane z oferty – EKOKonta bez kantów. Obecnie rachunki te kosztują 12 zł miesięcznie, o ile klient nie spełni wymogu zasilenia konta odpowiednią kwotą (1000 zł). Po styczniowej zmianie opłata warunkowa wzrośnie do 14,50 zł miesięcznie. W ramach Konta VIP wzrośnie minimalna kwota uprawniająca do zniesienia opłaty. Obecnie jest to 5 tys. zł, po zmianach będzie 7,5 tys. zł.

Toyota Bank zmieni cennik 8 stycznia 2021 r. W górę pójdą opłaty za korzystanie z kart kredytowych. W przypadku kart Black Pearl, Ice Rose i Toyota More opłata roczna zmieni się z 60 zł na 90 zł. Karta Double Gold, która obecnie kosztuje 120 zł zdrożeje do 180 zł. Droższe będą też karty dodatkowe. W przypadku kart Black Pearl, Ice Rose i Toyota More opłata wzrośnie z 30 zł do 45 zł, a dla kart Double Gold z 60 do 90 zł. Operacja zmiany limitu, która obecnie kosztuje 20 zł, od stycznia będzie kosztować 30 zł. Z kolei miesięczna opłata za korzystanie z karty (niepobierana jeśli klient wykona min. 4 transakcje) wzrośnie w ramach kart Black Pearl, Ice Rose i Toyota More z 4 zł do 8 zł, a dla karty Double Gold z 5 zł na 10 zł.

W grudniu cennik zmienią Santander i Inteligo

Tymczasem jeszcze w grudniu cennik zmieni Santander Bank Polska, o czym pisaliśmy już w artykule Kolejne banki podnoszą opłaty za konta. Przypomnijmy pokrótce co się zmieni. W ramach rachunku Konto Jakie Chcę pojawi się opłata warunkowa w wysokości 6 zł. Zdrożeje też obsługa karty – opłata warunkowa wzrośnie do 8 zł. Obu prowizji będzie jednak można uniknąć zasilając konto wpływami na poziomie 500 zł miesięcznie i dokonując minimum jednej transakcji kartą lub Blikiem. Konto Jakie Chcę nadal będzie prowadzone bezpłatnie dla klientów poniżej 26 roku życia.

Bank podniesie także niektóre opłaty w kontach walutowych. Opłata warunkowa za Konto24 walutowe wzrośnie z 8 na 10 zł. Do 10 zł wzrosną opłaty za przelewy w tym rachunku zlecane w placówkach, w tym przelewy SEPA. Konta walutowe będą mogły być prowadzone bezpłatnie, ale przy średnim miesięcznym saldzie wynoszącym co najmniej 20 jednostek walutowych.

Jeszcze w grudniu opłaty podniesie należąca do PKO Banku Polskiego internetowa marka Inteligo. W tym przypadku zmiany dotyczą opłat związanych z prowadzeniem konta firmowego Inteligo oraz przelewów. Bank zróżnicował opłaty w zależności od tego, kiedy klient założył rachunek. Datą graniczną jest dzień 11 maja 2010 r. Rachunki firmowe otwarte przed tą datą zdrożeją z 3,99 zł na 8 zł, przelewy wewnętrzne zlecane na infolinii z 0,99 zł na 2,90 zł, a zewnętrzne z 2,99 zł na 8,90 zł. Z kolei w ramach rachunków otwartych po 11 maja 2010 r. opłata za prowadzenie wzrośnie z 0 do 12 zł, przelew wewnętrzne u konsultanta na infolinii z 4 zł na 5 zł, a zewnętrzne z 5 zł na 15 zł. Szczegółową listę zmian w Inteligo zamieściliśmy pod tym linkiem.

Wcześniej podwyżki wprowadziło kilka innych banków. Na liście są m.in. BNP Paribas, Alior Bank, Credit Agricole czy Citi Handlowy. Szczegółowo pisaliśmy na ten temat w tekście "Banki podnoszą opłaty. W maju wzrosły o 40 proc. rok do roku".