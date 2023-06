Rosną ceny zbóż. Rynek boi się skutków suszy

Telus: Od rolników skupiono ok. 60 proc. nadwyżki zboża Blisko 60 proc. nadwyżki zboża zostało skupione od rolników; zachęcam ich do dalszej sprzedaży - powiedział w niedzielę minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus w TVP1. Dodał, że od marca do maja wyeksportowano z Polski ponad 3 mln ton ziarna.