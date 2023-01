Rosję stać na trzy lata wojny przy obecnych rezerwach i odpowiednich cenach ropy

Polska wysłała do Niemiec wniosek o wyrażenie zgody na wysłanie czołgów leopard 2 na Ukrainę

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów leopard 2 na Ukrainę. Apeluję do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami - chodzi o bezpieczeństwo całej Europy - poinformował we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.