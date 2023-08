Rosjanin skazany za antywojenny rysunek córki osadzony w karcerze

Mąż premier Estonii sprzeda udziały w firmie prowadzącej z Rosją interesy w czasie wojny na Ukrainie Arvo Hallik, mąż premier Estonii Kai Kallas, w oświadczeniu skierowanym w piątek do mediów zobowiązał się do sprzedaży swoich udziałów w firmie prowadzącej w Rosji działalność po rozpoczęciu przez ten kraj agresji przeciwko Ukrainie. Doniesienia o interesach męża estońskiej premier w Rosji doprowadziły do licznych apeli o jej dymisję.