Rosjanie zajęli Zaporoską Elektrownię Atomową. Wcześniej ją ostrzelali i wywołali pożar

Zaporoska Elektrownia Atomowa jest w rękach rosyjskich - poinformował w piątek rano Enerhoatom, ukraiński koncern obejmujący wszystkie cztery elektrownie jądrowe na Ukrainie, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. To największa elektrownia jądrowa w Europie. Wcześniej została ostrzelana przez Rosjan, którzy nie pozwalali służbom na akcję ratowniczą.

"Budynek administracyjny Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i przejście do samej elektrowni są w rękach okupantów. Pracownicy elektrowni kontynuują pracę w blokach energetycznych, zapewniając stabilną działalność obiektów jądrowych. Promieniowanie jest w normie" - oświadczył Enerhoatom.

Ostatniej nocy na terenie elektrowni wybuchł pożar po rosyjskim ostrzale rakietowym. Sytuacja została już opanowana.

O pożarze poinformowała agencja AFP, powołując się na rzecznika elektrowni. Agencja Reuters również poinformowała o zdarzeniu, cytując burmistrza pobliskiego miasta Enerhodar.

Rzecznik elektrowni Andrij Tuz miał powiedzieć ukraińskiej telewizji, że pociski spadły bezpośrednio na elektrownię i spowodowały pożar jednego z sześciu reaktorów zakładu. "Ten reaktor jest w remoncie i nie działa, ale w środku znajduje się paliwo jądrowe – powiedział. Dodał, że strażacy nie mogą zbliżyć się do ognia, ponieważ teren jest cały czas pod rosyjskim ostrzałem.

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba wezwał Rosję, by zaprzestała ostrzału, atakowanej "ze wszystkich stron" elektrowni. "Rosjanie muszą NATYCHMIAST zaprzestać ostrzału" - napisał na Twitterze Kułeba.

Przed 4 nad ranem lokalne władze poinformowały, że udało im się wysłać strażaków do elektrowni atomowej oraz że bezpieczeństwo jądrowe zostało "zagwarantowane".

"Dyrektor elektrowni powiedział, że bezpieczeństwo jądrowe zostało już zagwarantowane. Według pracowników zakładu pożar objął budynek szkoleniowy i laboratorium" - poinformował na Facebooku Ołeksandr Staruch, szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Pożar, do którego doszło w wyniku rosyjskiego ostrzału, wybuchł poza obrębem elektrowni atomowej, obejmując jedynie budynek szkoleniowy i laboratorium.

Zełenski oskarżył Rosję o "terror nuklearny"

Po ostrzelaniu elektrowni atomowej w Zaporożu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Moskwę o uciekanie się do "terroru nuklearnego" i chęć "powtórzenia" katastrofy w Czarnobylu.

"Ostrzegamy wszystkich, że żaden inny kraj poza Rosją nigdy nie strzelał do elektrowni jądrowych. To pierwszy raz w naszej historii, pierwszy raz w historii ludzkości. To państwo terrorystyczne ucieka się teraz do terroru nuklearnego" – powiedział Zełenski w nagraniu przekazanym w piątek rano przez jego biuro.

USA i Wielka Brytania: Działania Rosji są nieodpowiedzialne, ale reaktory zaporoskiej elektrowni są bezpieczne

Reaktory elektrowni w Zaporożu są bezpiecznie wyłączane - oświadczyła amerykańska sekretarz energii Jennifer Granholm po rozmowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Potępiła jednak rosyjskie działania wojenne wokół elektrowni i wezwała do ich zaprzestania.

"Właśnie rozmawiałam z ministrem energii Ukrainy o sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Rosyjskie działania wojskowe w pobliżu elektrowni są nieodpowiedzialne i muszą się zakończyć" - napisała Granholm na Twitterze.

Dodała jednak, że reaktory elektrowni - największej w Europie - są chronione mocnymi strukturami i są "bezpiecznie wyłączane".

Granholm zaznaczyła, że jej resort monitoruje sytuację w elektrowni i nie dostrzegł dotąd podwyższonego poziomu promieniowania.

W podobnych słowach komentowali incydent politycy z Londynu. Johnson powiedział, że "lekkomyślne" działania Putina są "zagrożeniem dla całej Europy" i zapewnił, że Wielka Brytania "zrobi wszystko, co może", by zapewnić, że "sytuacja nie będzie się dalej pogarszała".

Plac na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej zajęty przez Rosjan

"Plac Zaporoskiej Elektrowni Atomowej został zajęty przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Personel operacyjny monitoruje stan bloków energetycznych i zapewnia ich pracę zgodnie z wymogami przepisów technologicznych dotyczących bezpiecznej eksploatacji" - podała agencja Ukrinform, powołując się na komunikat Państwowej Inspekcji Regulacji Jądrowych Ukrainy.

Państwowa Agencja Atomistyki: sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie Sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie - zapewniła w piątek nad ranem Państwowa Agencja Atomistyki. Powołała się na ukraiński dozór jądrowy, według którego w wyniku ostrzału elektrowni jądrowej w Zaporożu nie doszło do uszkodzeń systemów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego. Elektrownia w Zaporożu, największa elektrownia jądrowa na Ukrainie i w Europie, stała się w nocy z czwartku na piątek celem ataków Rosjan. W wyniku rosyjskiego ostrzału wybuchł pożar. Jak przekazały w piątek nad ranem ukraińskie służby ratownicze, ogień ogarnął budynek szkoleniowy i laboratorium, poza obrębem elektrowni atomowej. Państwowa Agencja Atomistyki we wpisie na Twitterze zaznaczyła, że nie ma uszkodzeń systemów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego Zaporoskiej elektrowni, powołując się na informacje ukraińskiego dozoru jądrowego. "Na terenie elektrowni nie odnotowano wzrostu poziomu promieniowania. Sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie" - zapewniła Państwowa Agencja Atomistyki. kmz/ mir/

