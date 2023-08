Niemieckie media: Austria stała się "bankomatem w strefie euro" Putina Austria odmawia przyjęcia ostrzejszego stanowiska wobec Kremla, powołując się na swoją neutralność. Obecnie do Austrii trafia prawie tyle samo rosyjskiego gazu ziemnego, co przed wojną. Od czasu rozpoczęcia inwazji z Austrii popłynęło do Moskwy 7 mld euro tylko za sam gaz. Inną kontrowersyjną sprawą jest działalność austriackiego Raiffeisen Banku, który obsługuje już blisko połowę międzynarodowych transakcji płatniczych z Rosji – ujawnia niemiecki portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).