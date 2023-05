Rosjanie szturmują urzędy Finlandii. Chcą dostać obywatelstwo

W zeszłym roku fińskie obywatelstwo uzyskało ponad 10 tys. obcokrajowców. To o 50 proc. więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej przyznano ich Rosjanom (niemal o 80 proc. więcej niż wcześniej). Za nimi znaleźli się Irakijczycy i Estończycy – poinformował urząd statystyczny.

fot. JANIS LAIZANS / / Reuters

Łącznie w 2022 r. fińskie obywatelstwo nadano blisko 10,2 tys. obcokrajowcom przebywającym na stałe w Finlandii, tj. o ponad 3,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Jeszcze ponad dekadę temu, fińskie obywatelstwo przyznawano rocznie ok. 5 tys. obcokrajowcom.

Największą grupą cudzoziemców, która w 2022 r. uzyskała prawo do posiadania fińskiego paszportu byli Rosjanie: ponad 2 tys. osób (o ponad 900 więcej niż w 2021 r.).

Co dziesiąty, który uzyskał fińskie obywatelstwo, to Irakijczyk. Dużą grupę stanowią też Estończycy: ponad 620, oraz Somalijczycy: ponad 550.

Ukraińcy, którzy z powodu rosyjskiej napaści, licznie przybyli do Finlandii w ostatnim roku, stanowili dziewiątą z kolei grupę (obywatelstwo uzyskało ponad 320 osób). Przed wojną w Finlandii stale zamieszkiwało ok. 7 tys. Ukraińców (dodatkowo ok. kilkanaście tysięcy pracowników tymczasowych). Pod koniec 2022 r. o tymczasową ochronę w Finlandii – z powodu wojny – wystąpiło ok. 50 tys. przybyłych z Ukrainy.

W Finlandii zamieszkuje ok. 5,5 mln osób. Obecnie ok. 160 tys. z nich dysponuje podwójnym obywatelstwem. Najliczniejszą grupę – według danych na koniec 2022 r. – stanowili Rosjanie: blisko 38 tys.; Szwedzi: ponad 10 tys.; Somalijczycy, Estończycy i Irakijczycy: po ok. 7,5-8,5 tys. osób.

Z Helsinek Przemysław Molik

pmo/ tebe/