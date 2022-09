Rosjanie stracą ułatwienia w dostępie do polskiego rynku pracy

Czarne chmury zbierają się nad rynkiem pracy? Analitycy mówią o "rosnących obawach"

Gospodarka wyraźnie spowalnia i coraz silniejsze są obawy, że będzie miało to przełożenie na sytuację na rynku pracy - oceniają analitycy BIEC. Opracowywany przez nich Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) wzrósł z 67,3 pkt w sierpniu do 67,5 pkt we wrześniu.