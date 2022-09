Rosjanie planują mobilizację wśród mieszkańców okupowanego Mariupola

Donald Trump zaoferował mediację w rozmowach z Rosją

Były prezydent USA Donald Trump zaproponował w środę, że stanie na czele grupy, która miałaby doprowadzić do dyplomatycznego porozumienia z Rosją. Skomentował w ten sposób wybuchy gazociągów Nord Stream, ostrzegając, że mogą one doprowadzić do wojny.