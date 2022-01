Rosjanie odsłaniają rezerwy: euro, złoto, juany...

fot. Sergei Bobylev / / FORUM

Bank centralny Rosji opublikował strukturę swoich aktywów rezerwowych. Na znaczeniu zyskały euro i juany, tracił natomiast dolar. Prominentną rolę odgrywało złoto.

W połowie ubiegłego roku Rosja miała aktywa rezerwowe o wartości ponad 585 mld dol., o przeszło 24 mld dol. więcej niż rok wcześniej - podał tamtejszy bank centralny.

Blisko jedną trzecią stanowiły aktywa denominowane w euro, ponad 20 proc. - złoto, przeszło 16 proc. - aktywa dolarowe, ponad 13 proc. - juanowe, a 6,5 proc. - denominowane w brytyjskich funtach. Za 10 proc. odpowiadały inne waluty.

Struktura aktywów rezerwowych jest dość nietypowa i ilustruje pozycję polityczną Rosji. Moskwa ogranicza inwestycje w amerykańską walutę i dość mocno - w porównaniu do innych państw - stawia na walutę chińską. W rosyjskim skarbcu znajdują się juanowe papiery wartościowe wyceniane na blisko 80 mld dol., czyli ok. jedną czwartą aktywów rezerwowych denominowanych w renminbi zgromadzonych przez wszystkie banki centralne.

Kraje, które nie są emitentami głównych walut rezerwowych (USD, EUR), rzadko utrzymują wysoki udział złota w swoich rezerwach, stawiając na bardziej płynne aktywa, po które można szybko sięgnąć w razie potrzeby, np. konieczności interwencji na rynku walutowym. Tymczasem Rosja jest oficjalnie 5. największym na świecie posiadaczem "królewskiego metalu" - w jej skarbcu znajduje się oficjalnie blisko 2300 ton, wycenianych na ok. 130 mld dol., czyli jedną piątą aktywów rezerwowych. Dla porównania Państwo Środka chwali się co prawda niewiele mniejszymi zasobami (niecałe 2000 ton), ale w jego przypadku stanowią one raptem 3,5 proc. rezerw.

Druga połowa 2020 r. i pierwsza część 2021 r. nie przyniosły jednak wyraźnego pogłębienia 2 z 3 wspomnianych trendów: udział złota nieznacznie spadł, natomiast aktywów juanowych wzrósł, ale wyraźnie mniej niż euro czy "innych walut" i pozostawał niższy niż trzy lata wcześniej. Rosjanie po raz kolejny istotnie zredukowali za to rezerwy gromadzone w dolarach.

Bankier.pl na podstawie danych banku centralnego Rosji

Na aktywach denominowanych w dolarach amerykańskim, kanadyjskim i australijskim Rosjanie nieco zarobili, natomiast nieco stracili na inwestycji w funty i jeny. Największą stratę przyniosły euro (ponad 0,5 proc.), a największy zysk - juany (przeszło 2 proc.) - podaje bank centralny.

Na koniec listopada ubiegłego roku wartość aktywów rezerwowych Rosji była wyceniana na ponad 620 mld dol. - informuje bank.