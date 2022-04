Rosja zawieszona w Agencji Energii Jądrowej OECD

Premier Morawiecki apeluje do Komisji Europejskiej o pomoc finansową dla Polski

Apelujemy do Komisji Europejskiej: skoro pomogła Turcji przy poprzednim kryzysie z uchodźcami, to żeby do Polski także trafiła pomoc z budżetu Unii Europejskiej - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Belgii Alexandrem De Croo.