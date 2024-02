Rosja zamknęła ruch drogowy na przejściu granicznym do Estonii

Rosja zamknęła w nocy ze środy na czwartek ruch drogowy przez przejście graniczne w Iwangorodzie, po drugiej stronie granicy estońskiego przejścia w Narwie. Granicę w obu kierunkach będzie można przekraczać jedynie pieszo - podała telewizja ERR.

Po estońskiej stronie granicy, na moście nad rzeką Narwą, postawiono betonowe słupy i drut kolczasty. Oficjalnym powodem zamknięcia podanym przez Moskwę jest remont po rosyjskiej stronie granicy. Prace mają potrwać co najmniej do końca przyszłego roku.

Szacuje się, że z około 4 tys. osób dziennie przekraczających granicę w dwóch kierunkach około 80 proc. stanowią piesi.

Marek Liiva, kierownik przejścia granicznego w Narwie, powiedział, że "w tej chwili poszerzana jest strefa celna w obrębie terminala dla pieszych oraz poprawiane są warunki pracy odpraw celnych"

Rzecznik głównego przewoźnika autobusowego obsługującego połączenia pomiędzy Estonią i Rosją wyjaśnił, że przekraczanie granicy tym środkiem będzie się teraz wiązało z zatrzymywaniem autobusu w strefie przygranicznej, po czym pasażerowie będą przechodzić przez granicę na piechotę. Po stronie rosyjskiej odbierze ich podstawiony w tym celu autobus.

Przewoźnicy nadal zajmujący się transportem towarów do Federacji Rosyjskiej muszą przekraczać punkty kontroli granicznej w Luhamaa i Koidula w południowo-wschodniej Estonii. Sprawia to, że ??podróż do rejonu Petersburga, docelowego dla większości ciężarówek, jest o około 600 kilometrów dłuższa, a przez to droższa i bardziej czasochłonna.

