Rosja zaatakowała rakietami wystrzelonymi z Białorusi

Co dalej z Trzecią Drogą? PSL i Polska 2050 podjęły oficjalną decyzję To postanowione, podpisane i przegłosowane przez aklamację na obu naszych radach: Radzie Krajowej i Radzie Naczelnej, że Polska 2050 i PSL pójdą do wyborów razem – oświadczył w sobotę lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Trzecia Droga jest faktem - dodał szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.