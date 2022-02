Rosja zaatakowała Ukrainę. Reakcje z Polski

fot. Julia Zabrodzka / / FORUM

W BBN trwa zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada z przedstawicielami rządu, dowódcami wojskowymi oraz szefami służb - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

W nocy ze środy na czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjny wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie".

- Musimy natychmiast zareagować na zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę; Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina; dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić możliwie najsurowsze sankcje - tak zareagował premier Mateusz Morawiecki w czwartek nad ranem.

Wicemarszałek Sejmu przekazał PAP, że o godz. 10.30 w czwartek odbędzie się Konwent Seniorów i Prezydium Sejmu, które będą dotyczyć aktualnej sytuacji na Ukrainie.

Sejm wznowił obrady, zaczął od dramatycznego apelu wicemarszałek Gosiewskiej



Sejm w czwartek o godz. 9 wznowił obrady. Na początku obrad dramatyczne i emocjonalne oświadczenie w związku z agresją Rosji na Ukrainę wygłosiła prowadząca obrady wicemarszałek Małgorzata Gosiewska (PiS).

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska wznowiła obrady ubrana w koszulkę z wizerunkiem Władimira Putina na tle skrzyżowanych piszczeli i z napisem: "Achtung Russia", w którym dwie litery "s" zostały stylizowane na znak SS.

"Proszę państwa, jesteśmy w bardzo trudnym momencie" - powiedziała. Nawiązała do napisu na swojej koszulce. "Powinno być Achtung Putin, ponieważ to on chce skłócić naród rosyjski z demokratycznym światem, którego częścią jest Ukraina. Jestem przekonana, że wyrażam opinię wszystkich tu zgromadzonych, mówiąc stanowcze +nie+ agresywnym zapędom Putina. Putina mordercy, Putina terrorysty, Putina zbrodniarza. Niech żyje Ukraina! Jesteśmy z tobą, solidaryzujemy się. Ukraina! Precz z Putinem!" - oświadczyła Gosiewska.

W czasie jej wystąpienia zgromadzeni na sali posłowie stali.

ℹ️ #Sejm kontynuuje 4⃣9⃣. posiedzenie. Obrady rozpoczęły wystąpienia posłów wyrażające solidarność i wsparcie dla Ukrainy.#StandWithUkraine 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/c29ue87mPi — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) February 24, 2022

Rzecznik rządu: Będziemy się domagać daleko idących sankcji wobec Rosji



Będziemy jednoznacznie się domagać, aby Rada Europejska nałożyła w czwartek daleko idące sankcje wobec Rosji - mówił tego dnia rzecznik rządu Piotr Müller. Zapewnił, że polska armia jest w pełnej gotowości. Dodał, że to także moment, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO.

Rzecznik rządu Piotr Müller zorganizował w czwartek rano briefing przed Kancelarią Premiera.

Przekazał, że trwa posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MON Mariusza Błaszczaka, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i innych członków komitetu.

Rzecznik rządu poinformował także o wydaniu dyspozycji do naszego stałego przedstawiciela Polski przy NATO o złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego, dotyczącego - jak mówił Müller - wspólnego spotkania i monitorowania sytuacji potencjalnego, ale rzeczywistego zagrożenia naruszenia granic NATO. "Przed chwilą pan ambasador w Brukseli złożył taki wniosek do Sekretarza Generalnego NATO wspólnie z grupą sojuszników" - dodał.

"Dzisiaj również na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, złożony dosłownie niecałe dwa dni temu, będzie obradowała Rada Europejska w Brukseli. Dzisiaj późnym wieczorem spotykają się przywódcy wszystkich krajów europejskich" - powiedział Müller. Więcej »

Wiceminister Buda: Ograniczymy odbiór surowców z kierunku wschodniego

Ograniczymy odbiór surowców z kierunku wschodniego, z Rosji na tyle, na ile będzie to możliwe, by nie doszło do przerw w dostawach - stwierdził w czwartek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Trwają "rozmowy techniczne" ws. pieniędzy dla Polski z Funduszu Odbudowy UE - dodał. Więcej »

Marszałek Senatu: inwazja na Ukrainę nie może pozostać bez stanowczej odpowiedzi świata

Haniebna decyzja Putina o inwazji na Ukrainę nie może pozostać bez stanowczej odpowiedzi świata; to walka o wolną Ukrainę i o to, gdzie sięgać będzie granica cywilizacji zachodniej - podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Sercem i myślami jestem z dzielnym ukraińskim narodem - dodał

"Haniebna decyzja Putina o inwazji na Ukrainę nie może pozostać bez stanowczej odpowiedzi świata. To walka o wolną Ukrainę i o to, gdzie sięgać będzie granica cywilizacji zachodniej. Sercem i myślami jestem z dzielnym ukraińskim narodem" - podkreślił we wpisie na na Twitterze marszałek Senatu.

"Ukraina jeszcze nie umarła" - dodał w języku ukraińskim Grodzki.

Tusk w liście otwartym nawołuje do zgody "dla najważniejszych polskich spraw"

Siła oporu wobec polityki Kremla leży w jedności; dlatego zwracam się do moich rodaków, konkurencyjnych obozów politycznych i rządzących: zbudujmy elementarną zgodę dla najważniejszych polskich spraw – skutecznej obrony i szacunku do wartości - napisał w liście otwartym lider PO Donald Tusk.

W opublikowanym w czwartek przez PO na Twitterze liście otwartym zatytułowanym "W godzinie próby" lider po podkreśla, że w chwili, w której zagrożone jest bezpieczeństwo europejskie, trwa wojna Rosji przeciw Ukrainie, "musimy wznieść się ponad codzienne konflikty i spory".

"Siła oporu wobec polityki Kremla leży w jedności – tej jedności, której autokraci boją się szczególnie i pragną ją zniszczyć" - podkreślił. Więcej »

W środę Donald Tusk mówił o tym, że Polska ma w rękach narzędzia, które mogą odwrócić bieg wydarzeń w Ukrainie.

Szefernaker: Przy granicy z Ukrainą powstają punkty recepcyjne dla uchodźców

W ciągu najbliższych godzin w woj. lubelskim i w woj. podkarpackim, przy polsko-ukraińskiej granicy, powstanie osiem punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy - poinformował w czwartek rano wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Wiceminister wyjaśnił, że w pierwszym etapie powstanie osiem takich punktów. Zapewnione w nich będzie wyżywienie, pomoc medyczna i informacje dla uchodźców. Więcej »

Wiceszef MSZ: na Radzie Europejskiej będziemy chcieli doprowadzić do wprowadzenia najmocniejszych sankcji na Rosję

Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej będziemy chcieli doprowadzić do wprowadzenia najmocniejszych możliwych sankcji na Rosję, żeby była izolowana całkowicie na arenie międzynarodowej; mówimy o sankcjach gospodarczych i personalnych - poinformował wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jabłoński w programie "Newsroom WP" w "Wirtualnej Polsce", zauważył, że potwierdziły się najczarniejsze obawy i najczarniejsze scenariusze dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Konieczne jest podjęcie wszystkich działań, które mamy w naszym zasięgu jako Zachód, jako Europa, cały wolny świat, żeby powstrzymać Putina. Mamy takie narzędzia, możemy takie działania podjąć" - powiedział wiceminister.

Jak ocenił, prezydent Rosji Władimir Putin jest zdolny do wszystkiego, w tym także do użycia różnego rodzaju środków zbrojnych. Ale jednocześnie - dodał - Rosja jest państwem, które od Europy, UE, od NATO jest państwem dużo słabszym. "Jest państwem, które w ostatnich latach przechodziło ogromny kryzys ekonomiczny, także spowodowany sankcjami z 2014 roku. Rosja nigdy nie wróciła do poziomu PKB sprzed 2014 r." - powiedział wiceszef MSZ.

"Jeżeli będziemy gotowi do tego, żeby użyć środków, które mamy do dyspozycji - bardzo mocnych sankcji ekonomicznych, personalnych, sankcji które realnie zabolą Putina i wspierających go oligarchów i kamarylę kremlowską, która pozwolą mu utrzymać się przy władzy - to on będzie zmuszony do tego, żeby się cofnąć" - zaznaczył Jabłoński.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w czwartek, że Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Jabłoński powiedział, że art. 4 to ostatni krok przed działaniami o charakterze obronnym, militarnym, to krok polityczny polegający na przeprowadzeniu nagłych konsultacji. "Wojna na Ukrainie, wywołana przez Rosję tuż przy naszych granicach, to jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa państw NATO, dla Polski, dla państw bałtyckich, a de facto dla całej Europy Środkowej" - podkreślił wiceminister. Jak dodał, NATO musi być gotowe do tego, żeby odpowiednio zareagować, jeżeli konflikt będzie eskalował.

Jabłoński przypomniał, że w czwartek w Brukseli zbiera się Rada Europejska. "Będziemy starać się doprowadzić do tego, żeby wprowadzone zostały najmocniejsze możliwe sankcje, żeby Rosja była po prostu izolowana całkowicie na arenie międzynarodowej. Mówimy tu zarówno o sankcjach gospodarczych, sankcjach personalnych, to musi być coś, co rzeczywiście Putin odczuje" - oświadczył wiceszef MSZ.

"Te sankcje naprawdę mogą skłonić go do wycofania się, on nie jest zupełnie odporny na tą presję, bo jego gospodarka w ogromnym stopniu wisi na współpracy z Zachodem, tak naprawdę Rosja jest dziś uzależniona od Europy, a nie Europa od Rosji, My jesteśmy w stanie sobie poradzić, choć będzie to z pewnością wiązało się z pewnymi kosztami także dla nas, ale te koszty dla Rosji będą z całą pewnością większe" - mówił Jabłoński.

Dodał, że w sferze krajowej Polska przede wszystkim przygotowuje się do wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa, a także do przyjęcia grup ludzi, które mogą dostać się do Polski przez wschodnią granicę. Zapewnił, że Polska jest przygotowana, aby pomóc ewentualnym uchodźcom.

Sasin: Monitorujemy sytuację w obszarze bezpieczeństwa energetycznego

Monitorujemy sytuację dot. funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa energetycznego - napisał w czwartek wicepremier Jacek Sasin. Podkreślił, że wspólnota międzynarodowa stanęła przed próbą; musi się zjednoczyć i zmusić Rosję do zaprzestania agresji.

Sasin zaznaczył we wpisie na Twitterze, że wspólnota międzynarodowa staje przed próbą. "Cały wolny świat musi się zjednoczyć i zmusić putinowską Rosję do zaprzestania agresji" - stwierdził wicepremier, minister aktywów państwowych.

"Na bieżąco monitorujemy sytuacje w obszarze funkcjonowania spółek skarbu państwa - zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa energetycznego" - zapewnił Sasin.

Czarzasty: Sejm powinien wysłuchać informacji premiera o sytuacji po ataku Rosji na Ukrainę

Sejm powinien wysłuchać informacji premiera o sytuacji po ataku Rosję na Ukrainę, w tym o tym, jak Polska jest przygotowana na przyjęcie uchodźców - powiedział dziennikarzom wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany, czy zmieni się jakoś porządek trwającego posiedzenia izby.

W czwartek o 9.00 wznowione zostały obrady Sejmu.

Dziennikarze pytali wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego (Lewica), jak wojna na Ukrainie wpłynie na porządek obrad.

Zdaniem Czarzastego premier powinien poinformować posłów o tym co się dzieje i "jak sobie wyobraża zarządzanie krajem w tej chwili". "Premier musi złożyć też pełną informację na temat przygotowania Polski do przyjęcia uchodźców" - dodał Czarzasty. Jego zdaniem możliwy jest napływ miliona, albo nawet dwóch lub trzech milionów uchodźców

"To co się stało zmienia moim zdaniem wszystko" - ocenił Czarzasty.

"Uważam, że opozycja powinna być na bieżąco w Polsce informowana o sytuacji, czyli Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna obradować permanentnie" - powiedział. "Jeżeli ktoś się domaga, i słusznie od opozycji współdziałania w takich czasach to musi w sposób racjonalny dać dostęp do wszelkich informacji" - dodał.

Zdaniem Czarzastego "trzeba zakończyć w trybie natychmiastowym wszystkie sprawy, związane ze środkami, które do Polski z UE powinny przyjść". Odpowiedzialność za to leży po wszystkich stronach - zarówno po stronie polskiej, jak i KE. Sprawy wewnętrzne są w tej chwili mniej ważne, a "wszystkie siły powinny iść w kierunku zabezpieczenia bezpieczeństwa naszego narodu".

Sam atak Rosji na Ukrainę określił jako "decyzję szaleńca". "Użycie wojska wobec innego kraju, zajęcie terytorium tego kraju oraz podkreślenie, że ktokolwiek będzie przeciwko Rosji to możliwe jest wykorzystanie atomu, to są wypowiedzi człowieka szalonego" - powiedział Czarzasty .

Cichocki: Atak na Ukrainę to zarazem atak na porządek i bezpieczeństwo w Europie

Ukraina została zaatakowana z każdego kierunku; jest to zarazem atak na porządek i bezpieczeństwo w Europie; nie łudźmy się, że to się zakończy wojną lokalną; wojnę widać, słychać i czuć - powiedział w czwartek ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki.

Cichocki był pytany w TVN24 jak określić, na ile czytelna jest skala tego, co wydarzyło się na Ukrainie.

"To jest atak na porządek i bezpieczeństwo w Europie. Nie łudźmy się, że to się zakończy wojną lokalną. Ukraina została zaatakowana z każdego kierunku, z powietrza, na lądzie i - o ile mam dobre wiadomości - to i z morza. Wojnę widać, słychać i czuć" - powiedział.

Ambasadora dopytywano, na ile atak na Kijów to agresja na samo miasto, a na ile to jest to bombardowanie infrastruktury krytycznej: lotnisk, centr dowodzenia, elektrowni, czy obrony przeciwrakietowej. "Są to uderzenia na centra dowodzenia i na lotnisko Boryspol - zarazem cywilne i wojskowe" - odpowiedział. Podkreślił, że jak dotąd do Kijowa docierają informację o skali ataku i są to potwierdzone doniesienia medialne.

Cichockiego pytano także, czy umie sobie wyobrazić militarny cel rosyjskiej operacji.

"Jest to zniszczenie legalnie wybranego demokratycznego, uznanego międzynarodowo rządu i przebudowa systemu, likwidacja niezależnego od Rosji państwa ukraińskiego" - odpowiedział ambasador.

Dopytywany, na ile czuje się bezpieczny - on i jego placówka, a na ile rozważa ewakuację, Cichocki zaznaczył, że obecnie w Kijowie ruch na zachód jest zablokowany tłumem ewakuujących się Ukraińców.

"Jesteśmy tak samo bezpieczni jak wszyscy pozostali Ukraińcy; skupiamy się nie na rozmyślaniach o ewakuacji, ale na niesieniu pomocy Ukrainie, w szczególności siłom zbrojnym; jeśli padnie Ukraina, poziom naszego bezpieczeństwa dramatycznie się obniży. Nie mamy luksusu życia na antypodach, mieszkamy obok i nie będziemy bardziej bezpieczni, jeśli padnie" - zaznaczył.

Cichockiego pytano, na ile oczywiste jest dla niego to, że on musi tam pozostawać, a na ile liczy się z koniecznością ewakuacji w najbliższych godzinach, na przykład za pomocą samolotu wojskowego. Ambasador odpowiedział, że obecnie "nie bardzo może tu wlecieć samolot wojskowy" i personel dyplomatyczny obecnie nie zastanawia się nad ewakuacją. Dodał, że w tej chwili wszyscy w placówce pracują, a jeśli przyjdzie z Warszawy taka decyzja, to on i personel dyplomatyczny się jej podporządkują.

Relacjonując sytuację w mieście Cichocki mówił, że około 5. rano "obudziły wszystkich odgłosy strzałów i wybuchów", zatem nikt nie potrzebował dodatkowo upewniać się, że doszło do agresji. Podkreślał, że były to wybuchy "raczej na obrzeżach miasta". Poinformował, że nawet w tej sytuacji ma decyzję kontynuowania misji oraz instrukcje postępowania - także na wypadek odcięcia połączeń elektronicznych.

Cichocki podkreślił, że państwo polskie znalazło się w obliczu agresji na państwo sąsiednie, a to, jakiej pomocy może udzielić Ukrainie, okaże się w najbliższych dniach. Zaznaczył, że Polska jest gotowa do udzielania różnych form pomocy, ale najpierw Ukraina musi sformułować swoje zapotrzebowania, także natury wojskowej i militarnej. Podkreślił, że ta sprawa nie może być omawiana publicznie.

Ambasador zauważył, że obecnie priorytetem Ukrainy jest obrona swojego terytorium i ludności oraz suwerenności kraju. Ocenił, że prezydent Rosji Władimir Putin "próbuje odstraszyć, odizolować ten konflikt od wsparcia zachodu, straszy użyciem broni nuklearnej i trudno ocenić, na ile jest do tego przekonany". Zaznaczył, że "technicznie jest do tego zdolny".

"Ale my, jestem przekonany, nie możemy potraktować tego, co się dzieje jako wydarzenia lokalnego, ono ma implikacje kontynentalne, prezydent Putin próbuje cofnąć sytuację do czasów Jałty czy Teheranu" - wskazał.

Podkreślił, że obecnie priorytetem naszego kraju i rządzących jest działanie na rzecz bezpieczeństwa Polski, a jego fundamentalnym elementem jest suwerenność i terytorialna integralność Ukrainy, a zatem także niesienie jej pomocy.

Pytany, czy jego zdaniem armia ukraińska stanie do walki, Cichocki stwierdził, że jest ona "zdeterminowana i doświadczona w boju z tym przeciwnikiem", a morale jest wysokie.

Szef PSL: rosyjska agresja na Ukrainę musi się spotkać ze zdecydowaną reakcją NATO i UE

Rosyjska agresja na Ukrainę musi się spotkać ze zdecydowaną reakcją NATO i UE. Konieczna jest współpraca i współdziałanie, tak na forum międzynarodowym, jak i w Polsce. To czas wielkiej próby i solidarności - napisał w czwartek na Twitterze lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu: rezerwiści ukraińskiej armii są gotowi w razie potrzeby wrócić do ojczyzny

Mieszkający na Dolnym Śląsku obywatele Ukrainy nie myślą na razie o sprowadzeniu swoich rodzin do Polski, a w razie potrzeby rezerwiści ukraińskiej armii są gotowi wrócić do ojczyzny – powiedział Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu Jurij Tokar. Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu pytany był przez PAP o to, jak mocno obywatele Ukrainy mieszkający na Dolnym Śląsku są zaniepokojeni ostatnimi wydarzeniami w ich kraju i czy w związku z tym zabiegają o sprowadzenie swoich bliskich do Polski.

"Ta wojna trawa już osiem lat, więc wszyscy, którzy chcieli swoje rodziny tutaj sprowadzić już to zrobili. Nie widzimy, żeby teraz działo się to na większą skalę. Oczywiście, że może dojść do takiej sytuacji i bardzo dobrze, że są ludzie, którzy są gotowi do przyjęcia naszych obywateli. Jednak my mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie" – powiedział Jurij Tokar. Więcej »

