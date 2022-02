Rosja wykluczona z Rady Europy

Rosja została wykluczona z Rady Europy - poinformował w piątek szef MSZ Włoch Luigi Di Maio. Decyzję podjął Komitet Ministrów organizacji, do której należy 47 państw, w tym prawie wszystkie europejskie.

W wydanym komunikacie wyjaśniono, że krok ten został podjęty zgodnie ze statutem Rady Europy.

Podjęta decyzja oznacza, że Federacja Rosyjska pozostaje członkiem Rady Europy i stroną jej istotnych konwencji, w tym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - głosi oświadczenie. Zaznaczono w nim także, że zawieszenie nie jest krokiem ostatecznym, ale czasowym i pozostawia otwarte kanały komunikacji.

Di Maio poinformował o decyzji o wykluczeniu Rosji jako przedstawiciel Włoch, które sprawują obecnie przewodnictwo w Radzie Europy.

"Włochy uważają, że jest to niezbędny krok w świetle niedopuszczalnej rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę, która stanowi ciężkie pogwałcenie prawa międzynarodowego" - oświadczył szef MSZ.

