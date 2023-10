Rosja wycofała większość swojej Floty Czarnomorskiej z Sewastopola

ROSJA Blokowane są wpisy żon żołnierzy, które nawołują do powrotu mężów do domu Portal społecznościowy "Wkontakte" po interwencji władz zaczął blokować wpisy żon zmobilizowanych, które nawołują do powrotu mężów do domu. Publikacje z hashtagami #bringbackthechildren, #rotation, #mobilizedhome można otworzyć tylko za pomocą ukrywającej adres aplikacji VPN - podał w środę rosyjski portal Moscow Times.