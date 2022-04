Nieoficjalnie: Rosja zakręciła Polsce kurek z gazem

fot. Yevhen Prozhyrko / / Shutterstock

Rosja wstrzymała właśnie dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego - poinformował nieoficjalnie Onet. Na doniesienia od razu zareagował spadkami polski złoty.

Władimir Putin pod koniec marca zażądał, by kraje "nieprzyjazne Rosji", kupujące gaz w ramach kontraktu jamalskiego, płaciły za gaz wyłącznie w rublach. W piątek minął ten termin. W Ministerstwie Klimatu trwa sztab kryzysowy. Nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu ani z Kremla, ani z Gazpromu.

Rząd na razie także nie wydał oświadczenia w tej sprawie. Głos zabrała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na Twitterze. Napisała, że "Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo - od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76 proc. Nie zabraknie gazu w polskich domach".

Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo - od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) April 26, 2022

- Jesteśmy przygotowani, aby w 2022 roku całkowicie uniezależnić się od rosyjskich dostaw gazu do Polski. Prace prowadzone w tym celu przez sześć lat są w tym roku kończone zgodnie z harmonogramem i bez opóźnień - zapewniał Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Złoty a zakręcenie kurka z rosyjskim gazem Na doniesienia od razu spadkami zareagował polski złoty. Gwałtowna przecena polskiej waluty sprawiła, że w stosunku do głównych waluty jest ona najniżej od marca.

Przypomnijmy, że Gazoprom został wypisany przez polski rząd na listę przedsiębiorstw objętych sankcjami. Majątek spółki, który jest w Polsce, został zamrożony.

Była idea, by w każdym powiecie były zbiorniki gazu skroplonego, po które można byłoby sięgnąć w razie awarii lub właśnie problemów z dostawami. Niestety, Polska zrezygnowała z budowy tej infrastruktury. Nie jest też możliwe, by w praktyce gaz ze Świnoujścia popłynął miast Polski.

Zakecenie kurka z gazem to cios w przemysł, m.in. chemiczny i rolnictwo. Gaz ziemny stanowi bowiem od 60 proc. do 80 proc. kosztów produkcji nawozów azotowych. To także możliwy problem dla klientów indywidualnych. W razie przerw w dostawach do mieszkań i domów, nie mogą się oni "ratować" butlami, ponieważ zgodnie z przepisami budowlanymi nie można używać jednocześnie dwóch rodzin gazu. Jest to niemożliwe m.in. ze względu na dwa różne systemy wentylacyjne.

Kłopotem natury technicznej jest fakt, że gazociągów nie można zapowietrzyć. Awaryjnie można je wypełnić azotem, jednak co dalej. Jak widać problemów do omówinienia podczas posiedzenia sztabu kryzysowego jest cała lista. Ciekawe, czy środki zaradcze przygotowano wcześniej?

aw