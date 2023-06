Rosja wprowadza podatek od zysków nadzwyczajnych. Brakuje jej pieniędzy na wojnę

WOJNA W UKRAINIE Rozminowanie obwodu kijowskiego zajmie nawet 70 lat Rozminowanie obwodu kijowskiego zajmie nawet 70 lat. Nie mamy tyle czasu - powiedział gubernator regionu kijowskiego Rusłan Krawczenko, cytowany we wtorek przez portal Dzerkało Tyżnia. By to przyspieszyć, potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowani specjaliści - dodał. Ale jak wiadomo, saper myli się tylko raz.