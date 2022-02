Nie ma paniki na GPW. Indeksy na plusach

fot. MAXSHOT.PL / / Shutterstock

Doniesienia o wkroczeniu rosyjskich wojsk do Donbasu wywołały spadki na światowych rynkach akcji. Na początku wtorkowej sesji na warszawskim parkiecie WIG20 zniżkował o przeszło 2 proc., ale potem zaczął odrabiać straty, by ok. godz. 10.00 wyjść na plus.

Agencja Reuters informuje, że prezydent Rosji zarządził rozmieszenie wojsk na okupowanych od 2014 roku terenach wschodniej Ukrainy. Na ulicach Doniecka zaobserwowano ciężki sprzęt wojskowy, który może być częścią rosyjskich „sił pokojowych” wysłanych na obszary formalnie (ale już nie faktycznie) będące częścią Ukrainy.

Inwestorzy usiłują teraz oszacować skalę reakcji Zachodu i powagę potencjalnych sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Póki co nie jest za wcześnie, aby mówić o wojnie czy o zbrojnym naruszeniu faktycznych granic Ukrainy. Stąd też reakcja rynków jest zdecydowana, ale nie paniczna.

"Pytanie czy wejście rosyjskiego wojska do separatystycznych regionów uznane będzie jako inwazja.Jak wynika z pierwszych doniesień medialnych raczej nie, a sankcje mają skupiać się na ograniczeniu relacji z separatystycznymi republikami. W takim przypadku ich negatywny efekt dla rosyjskiej gospodarki byłby ograniczony, co mogłoby dawać przestrzeń do częściowego odreagowania ostatniej przeceny. Niektóre kraje wciąż obawiają się negatywnych konsekwencji gospodarczych w przypadku silniejszych sankcji wobec Rosji, zwłaszcza w kontekście dostaw gazu i kryzysu energetycznego." - napisał Paweł Angerhoefer, w porannym komentarzu BM mBanku.

Tuż po otwarciu WIG20 zniżkował nawet o 2,7 proc, ale potem zaczął odrabiać straty. O 10.00 WIG20 był już na plusie o 0,31 proc., osiągając wartość 2 275,93. Wcześniej zbliżył się do poziomu 2000 punktów, czyli najniżej wartości od maja ubiegłego roku. To pogłębienie poniedziałkowej przeceny, w ramach której główne indeksy GPW przełamały kluczowe wsparcia w postaci listopadowych minimów. WIG zwyżkował o 0,3 proc., a obroty po godzinie handlu wynosiły przeszło 350 mln zł.

Pierwsze uderzenie podaży na WIG20 skierowało wyceny spółek o ponad 2 proc w dół. Jednak po chwili uruchomił się popyt, który zaczyna wyniosić kursy wyżej niż podczas wczorajszego zamknięcia. Najwięcej zyskuje kurs PGNiG (5,7 proc.), który pokazał świetne historyczne, ale jeszcze szacunkowe wyniki za IV kwartał. W górę ponad 2 proc. szły akcje JSW i Allegro, nad kreską był też Mercator, Dino czy Orange. Po godz. 10.00 dołączyła większość spółek, w tym paliwowe, energetyczne i banki. Zwyżką Allegro i JSW towarzyszą jedne z najwyższych obrotów na GPW, rzędu 30 mln zł. Allegro podało, że uruchamia anglojęzyczną wersję swojej platformy, niedługo ruszy dedykowana domena allegro.com.

Spadki były udziałem LPP (-2,3 proc.), która część swoich przychodów czerpie z rynków wschodnich (ponad 20 proc.). Niżej były kursy Santandera i PZU

Także mWIG40 wyszedł nad kreskę o 0,3 proc.. sWIG80 spadał o 0,1 proc., choć jeszcze kilka minut po 9.00 straty obu indeksów wyraźnie przekraczały 2 proc.. Wśród średnich spółek na plusie znajdowały się notowania więcej niź połowy walorów. Najwięcej rosły akcje Famuru (5,3 proc.) i Asbisu (5 proc.), który podał, że jego skonsolidowane przychody w styczniu 2022 roku wzrosły o 5 proc.rdr. Liderzy porannych spadków: Benefit, Alior i mBank, niemal w całości odrobili spadki i wrócili w okolice odniesienia, a mBAnk rośnie o 1 proc.

W sWIG80 rośnie ok. połowa spółek, zaś najmocniej zwyżkują Rafako, Vigo System i Bumech - po ok. 5-6 proc.

Poprawia się też kondycja ukraińskich spółek, ktore w pierwszej godzinie handlu traciły w większości ok. 5 proc. Po 10.00 Kernel, największa spółka z koszyka WIG-Ukraina, był wyżej o 0,6 proc. mniejsze podmioty ciągle były pod kreską, ale spadki był na poziomie 2-3 proc.

Na europejskich giełdach scenariusz wyglądał podobnie. Spadkowe otwarcie przerodziło się odrabianie strat. Po kilkudziesięciu minutach handlu DAX tracił ok. 1,2 proc, CAC40 ok. 0.8 proc. rosyjskie indeksy RTS i MOEX traciły odpowiednio 6,8 proc. i 5,6 proc. Kontrakty na indeksy amerykańskie, których giełda wraca po dniu przerwy były na niewielkich minusach w granicach -0,2 proc.

