Rosja szantażuje migrantów z Azji Centralnej, którzy nie chcą iść na wojnę

"The Times": ukraińskim wojskom coraz bardziej brakuje broni do obrony powietrznej Znajdująca się w tajnych dokumentach, kóre wyciekły z Pentagonu informacja, że Ukrainie na tyle brakuje broni do obrony przeciwpowietrznej, iż może utracić kontrolę nad przestrzenią powietrzną, nie jest żadną tajemnicą dla jej żołnierzy na froncie - pisze w sobotę brytyjski "The Times".