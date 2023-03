"Rosja stała się tanią stacją benzynową dla Chin". Komentarze po wizycie Xi u Putina

Chiny wspierają rosyjską inwazję na Ukrainę. Były doradca Trumpa: Wkrótce więcej dowodów Bliskie stosunki Rosji i Chin nikogo nie dziwią, chociaż Pekin oficjalnie nie popiera wojny na Ukrainie. To ma jednak mu nie przeszkadzać we wspieraniu rosyjskiej inwazji. Były doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Herbert Raymond McMaster powiedział, że w nadchodzących dniach i tygodniach pojawi się na to więcej dowodów.