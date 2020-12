Rosja rozszerzy "czarną listę" przedstawicieli UE

Adamczyk: Naciskamy na Francuzów, by polscy kierowcy wrócili do kraju

Staramy się wywrzeć nacisk na Francuzów, by granice z Wielką Brytanią zostały otwarte i polskim kierowcom pozwolono wrócić do kraju - powiedział we wtorek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podejmujemy zdecydowane działania - dodał.