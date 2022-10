Rosja pozostała najważniejszym dostawcą ropy oraz gazu LPG do Polski w II kw.

fot. noomcpk / / Shutterstock

W II kw. udział Rosji w imporcie paliw spadł do 26 proc. z 48 proc. kwartał wcześniej - podał NBP w pełnym bilansie płatniczym za II kw.

"Trwająca wojna w Ukrainie wpłynęła na zmianę struktury geograficznej dostaw paliw do Polski. W II kwartale 2022 r. udział Rosji w imporcie paliw obniżył się do 26 proc. (wobec 48 proc. w I kwartale 2022 r.). Mimo tak wyraźnego spadku Rosja utrzymała pozycję najważniejszego dostawcy paliw do Polski" - napisano.

W II kwartale 2022 r. Rosja pozostała najważniejszym dostawcą ropy naftowej oraz gazu LPG. Najważniejszym dostawcą produktów naftowych oraz gazu ziemnego zostały natomiast Niemcy (niewiele mniejsze dostawy gazu pochodziły ze Stanów Zjednoczonych), a najważniejszym dostawcą węgla – Australia.

W II kw. ponad połowa importowanej przez Polskę ropy pochodziła z Rosji. Na drugim miejscu umocniła się Arabia Saudyjska, której udział w imporcie zwiększył się do 1/3. Dostawy saudyjskiej ropy były prawie trzykrotnie większe niż w II kwartale 2021 r.

Import węgla do Polski

W omawianym okresie do Polski sprowadzono 2,7 mln ton, tj. o 7 proc. mniej rdr. Na zmniejszenie dostaw węgla złożył się głęboki spadek dostaw z Rosji (o 1,4 mln ton) w wyniku wprowadzenia zakazu importu z tego kraju. Wpłynęło to na spadek udziału Rosji w imporcie węgla z 66 proc. w II kwartale 2021 r. do 17 proc. w analizowanym okresie.

Spadek importu rosyjskiego węgla został w większości zrekompensowany przez większe dostawy z Australii, Kazachstanu, Kolumbii i Republiki Południowej Afryki. Wzrost cen gazu i niedobory na rynku węgla spowodowały silny wzrost cen tego surowca. W II kwartale 2022 r. były one prawie czterokrotnie wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jak wskazuje NBP, po wieloletniej przerwie w statystykach handlu zagranicznego ponownie pojawił się ukraiński węgiel. W II kwartale 2022 r. dostawy węgla z Ukrainy wyniosły 85 tys. ton, tj. najwięcej od 2014 r.

