Rosja podrabia zachodnie marki. Prawnicy: To będzie walka z wiatrakami

Czeka nas hamowanie gospodarki

Prognozy wzrostu na ten rok to przeciętnie 3,5 proc. wobec 4,4 proc. przewidywanych jeszcze trzy miesiące temu. Szacunki średniej inflacji w tym roku zostały z kolei podniesione z niespełna 8 proc. do ok. 10,5 proc. – wynika z ankiety "Dziennika Gazety Prawnej" wśród ekonomistów 15 krajowych instytucji.